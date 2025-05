Szívszorító vallomást tett Weisz Fanni: "Féltem az ítéletektől. Féltem attól, mit gondolnak majd rólam..."

Weisz Fanni hallássérült modell, szépségkirálynő, valamint esélyegyenlőségi aktivista, aki jelenleg talán nem is lehetne boldogabb. Miután az első házassága véget ért, a szerelem ismét rátalált, majd hamarosan sor került az eljegyzésre. Ezzel egy időben a gyönyörű modell azt is tudatta, úton van a közös gyermekük, egy kisfiú, a szerelmével pedig még a kicsi, Bendegúz születése előtt kimondták egymásnak a boldogító igent. Így tehát nem túlzás kijelenteni, hogy Fanni legtöbb álma mostanra valóra vált. Ki is járt ez neki, hiszen korábban számtalan félelemmel kellett szembenéznie: erről a minap a közösségi oldalán számolt be részletesebben.

Őszinte vallomást tett Weisz Fanni / Fotó: Szabolcs László

Amikor először beszéltem nyilvánosan arról, hogy siketként élem az életem, nagyon nehéz volt. Féltem az ítéletektől. Féltem attól, mit gondolnak majd rólam, ha kimondom az igazat. Emlékszem, amikor először szépségversenyen léptem színpadra, és saját anyanyelvemen – jelnyelven – mutatkoztam be. Félelmetes érzés volt. Azt kérdeztem magamtól: „Most mit fognak ehhez szólni? Elfogadnak így is?”

- kezdte a beszámolóját Fanni Instagramon, majd így folytatta:

Aztán jött a taps. Az elismerés. Az emberek nem elfordultak – hanem kapcsolódtak. És én akkor jöttem rá, hogy hallóként is megérthetik az üzeneteimet – ha szívből jönnek.

A modell ezután kitért arra, hogy ez volt az a pillanat, ami elindította azon az úton, melynek során rájött, hogy hidat kell építenie: nemcsak a hallók és siketek világa között, hanem mindenki közt, aki úgy érzi, az ő története nem számít.

Mert ha én – ennyi hátránnyal indulva – ki tudtam állni önmagamért, akkor talán más is meglátja: nem a körülményeink a valódi akadályok, hanem az, ha nem merjük elhinni, hogy elég értékesek vagyunk. Ma már tudom: a saját történetünket felvállalni nem szégyen, hanem bátorság. És ha az én szavaim valakit erősebbé tehetnek, akkor érdemes volt kimondani mindent

- zárta a beszámolóját Fanni.

