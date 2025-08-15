Kiderült: ekkor indul a Megasztár, Marics Peti durván kiakadt a forgatáson

Izgalmas és feszült évadra számíthatnak a Megasztár nézői.
Az egész ország arra vár, hogy kiderüljön, mikor indul a TV2 nagy sikerű tehetségkutató műsora, a megújult Megasztár, amiben Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis lesznek a zsűritagok. Már javában zajlik a válogató, amiből most egy feszültségekkel teli ízelítőt is kaptunk – ráadásul bejelentették az indulás időpontját is.
A TV2 Média Csoport CCO-ja, Fischer Gábor osztotta meg a közösségi oldalán, hogy a Megasztár következő évada szeptember 6-tól lesz látható a TV2-n, és mindenképp érdemes lesz nézni, ugyanis a rövid kedvcsináló videó alapján rendkívül izgalmas szezonra számíthatunk:
Herceg Erika elsírja magát, Tóth Gabi dühösen kivonul a stúdióból, Curtis keményen beszólogat, Marics Peti pedig durván kiakad és kiabál.
Itt lehet megtekinteni a videót:
