Kiderült: ekkor indul a Megasztár, Marics Peti durván kiakadt a forgatáson

Izgalmas és feszült évadra számíthatnak a Megasztár nézői.

Létrehozva: 2025.08.15. 12:21
Az egész ország arra vár, hogy kiderüljön, mikor indul a TV2 nagy sikerű tehetségkutató műsora, a megújult Megasztár, amiben Tóth Gabi, Herceg Erika, Marics Peti és Curtis lesznek a zsűritagok. Már javában zajlik a válogató, amiből most egy feszültségekkel teli ízelítőt is kaptunk – ráadásul bejelentették az indulás időpontját is.

A Megasztár zsűritagjai: Marics Peti, Tóth Gabi, Herceg Erika és Curtis / Fotó: Metropol

A TV2 Média Csoport CCO-ja, Fischer Gábor osztotta meg a közösségi oldalán, hogy a Megasztár következő évada szeptember 6-tól lesz látható a TV2-n, és mindenképp érdemes lesz nézni, ugyanis a rövid kedvcsináló videó alapján rendkívül izgalmas szezonra számíthatunk:

Herceg Erika elsírja magát, Tóth Gabi dühösen kivonul a stúdióból, Curtis keményen beszólogat, Marics Peti pedig durván kiakad és kiabál.

Itt lehet megtekinteni a videót:

