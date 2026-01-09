Teljes az útzár: súlyos baleset történt az M3-as bevezető szakaszán

Már kora reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután tehergépkocsi és személyautó karambolozott az M3-as autópálya bevezető szakaszán, Budapest XV. kerületében, a Tóth István utca közelében.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik Fotó: Gé

Baleset történt az M3-as bevezető szakaszán

A baleset következtében a teherautó az elválasztó betonelemet átszakította, így a sztráda kivezető szakaszán is forgalmi akadályt képez. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett sztrádaszakasz mindkét oldalát teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.