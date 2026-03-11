RETRO RÁDIÓ

"Mindent elveszthettünk volna" - Arne Slot után újabb bűnbakot találtak Liverpoolban

Nagyon nehéz lenne megmagyarázni Liverpoolban egy esetleges kiesést a Galatasaray ellen. Arne Slot mellett kiemelték azt a focistát, akin minden elmehetett volna a Bajnokok Ligájában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 19:00
arne slot galatasaray liverpool

A BL-szezonban másodszor is 1-0-ra kapott ki a Galatasaray otthonában a Liverpool. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében nincs veszve semmi, de Angliában a visszavágón mindenképpen nyerniük kell a Vörösöknek. Arne Slot menedzser az isztambuli vereség ellenére sem aggódik a párharc miatt.

Liverpool head coach Arne Slot
Arne Slot szerint odahaza nem lehet gond a továbbjutással Fotó: Anadolu

Mindenki látta, hogy sok helyzetünk volt, csak nem tudtunk gólt lőni. Nem játszottunk jól, de aggódni sincs miért. Hazai pályán jobbak leszünk

- mondta a Liverpool mestere, aki arról hallgatott, hogy a második félidőben a törököknek is voltak lehetőségeik, sőt, egy Galata-gólt les miatt érvénytelenítettek.

Arne Slot legnagyobb hibája

A BBC szakírója szerint benne van a pakliban, hogy a nyári nagybevásárlás és játékosmozgás után egy átmeneti szezonban egy csapatnak vannak rosszabb meccsei. Liverpoolban azonban egyre több az ilyen, s ha nyáron dönteni kell Slotról, akkor az isztambuli este nyomatékosan számíthat. A kritikusok szerint a védelem kaotikus, a támadójáték pedig esetleges volt a törökök ellen, s ilyet nem először láthattunk idén.

Csődöt mondott a válogatott védő

Slot mellett egy másik bűnbakot is találtak. Ibrahima Konaté a második félidőben kis híján egyenlített, Szoboszlai Dominik szöglete után azonban a VAR végül kezezés miatt érvénytelenítette a gólt. A francia játékos ugyanakkor hátul is veszélyt jelentett, neki "köszönhetően" volt a Liverpool védelme kaotikus. Három olyan helyzetben hibázott, amiből a Galata könnyen gólt szerezhetett volna. Volt, hogy elcsúszott, luftot rúgott, vagy éppen saját védőtársával, Virgil van Dijkkal ütközött.

"Konaté miatt mindent elveszíthettünk volna" - írta a This is Anfield szurkolói oldal a francia játékosról.

 

