Arne Slot sem beszélhetett a tragédiáról, elveszítette apukáját a Liverpool bajnoka

Borzalmas hír fogadta a Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája meccs előtt Ibrahima Konatét. A Premier League bajnokának védője ugyan elutazott Franciaországba, azonban nem Marseille-be, hanem családjához. A válogatott védőnek ugyanis meghalt az édesapja, Hamady Konaté.

Édesapját gyászolja Ibrahima Konaté Fotó: Shaun Brooks - CameraSport

A szerdai meccs előtti sajtótájékoztatón a Liverpool mestere, Arne Slot sem beszélt Konaté hiányának okáról, a szakember csak annyit mondott, hogy személyes probléma miatt nem tud pályára lépni. A 3-0-s győzelem után a védőtárs, Virgil van Dijk csapatkapitány már üzent a gyászoló labdarúgónak - írja az Origo.

A gondolataim vele vannak

- mondta szűkszavúan Van Dijk, aki mellett ezúttal Joe Gomez állt helyt a védelem közepén.

Ibrahima Konaté a közösségi oldalán üzent

A tragédiáról a labdarúgó csütörtökön osztott meg hírt az Instagram-oldalán, itt kiderült, hogy az édesapját pénteken délben kísérik utolsó útjára. Arról egyelőre nincs hír, hogy Konaté játszik-e szombaton a Bournemouth elleni bajnokin.