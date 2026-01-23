RETRO RÁDIÓ

Arne Slot sem beszélhetett a tragédiáról, elveszítette apukáját a Liverpool bajnoka

Családi tragédia miatt hagyta el a Liverpool védője a csapatot. Ibrahima Konaté pénteken temeti el az édesapját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 10:25
ibrahima konaté bajnokok ligája marseille

Borzalmas hír fogadta a Marseille-Liverpool Bajnokok Ligája meccs előtt Ibrahima Konatét. A Premier League bajnokának védője ugyan elutazott Franciaországba, azonban nem Marseille-be, hanem családjához. A válogatott védőnek ugyanis meghalt az édesapja, Hamady Konaté.

Fulham v Liverpool - Premier League
Édesapját gyászolja Ibrahima Konaté Fotó: Shaun Brooks - CameraSport

A szerdai meccs előtti sajtótájékoztatón a Liverpool mestere, Arne Slot sem beszélt Konaté hiányának okáról, a szakember csak annyit mondott, hogy személyes probléma miatt nem tud pályára lépni. A 3-0-s győzelem után a védőtárs, Virgil van Dijk csapatkapitány már üzent a gyászoló labdarúgónak - írja az Origo

A gondolataim vele vannak

- mondta szűkszavúan Van Dijk, aki mellett ezúttal Joe Gomez állt helyt a védelem közepén.

Ibrahima Konaté a közösségi oldalán üzent

A tragédiáról a labdarúgó csütörtökön osztott meg hírt az Instagram-oldalán, itt kiderült, hogy az édesapját pénteken délben kísérik utolsó útjára. Arról egyelőre nincs hír, hogy Konaté játszik-e szombaton a Bournemouth elleni bajnokin.

Ibrahima Konaté búcsúzik édesapjától Fotó: Instagram

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
