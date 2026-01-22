RETRO RÁDIÓ

Csúnyán keresztbe tett a barátja Szoboszlai Dominiknak

A Marseille elleni meccs legjobbjának választott magyar középpályás újabb elismerést zsebelhetett volna be. Azonban Szoboszlai Dominikot ebben korábbi csapattársa megakadályozta.

Jóbarátja tett keresztbe Szoboszlai Dominiknak, hogy a mérkőzés legjobbjának kiosztott díj mellett a nap legszebb góljáért járó elismerést is bezsebelje a Bajnokok Ligájában. Mint ismert, a héten rendezték a legrangosabb európai kupasorozat alapszakaszának hetedik fordulóját, a szerdai játéknapon pedig pályára lépett a Liverpool is. A magyar válogatott középpályás ritka okos megoldást választott, amikor szabadrúgásból bevette a Marseille kapuját, azonban korábbi csapattársa ellen ez sem volt elég.

Szoboszlai Dominik gólja a Marseille ellen
A Marseille elleni meccs legjobbjának választott Szoboszlai Dominik újabb elismerést zsebelhetett volna be szabadrúgásgóljával Fotó: Justin Setterfield / Getty Images

Szoboszlai Dominik egy nagyon rafinált módon, a felugró sorfal alatt ellőtt szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Marseille-Liverpool meccsen. A találat ráadásul jó eséllyel indult a játéknap legszebb góljáért vívott szavazáson a Bajnokok Ligája hivtalos Instagram-oldalán. A versenyben elindítottak még két Barcelona-játékost, Dani Olmót és Fermínt, akik a Slavia Praha ellen találtak a kapuba, valmint az Athletic Bilbao focistáját, Nico Serrano, aki pedig az Atalantának lőtt gólt.

Szoboszlai Dominik gólja a 2. legszebb

Bár Szoboszlai a Marseille ellen nyújtott teljesítményével kiérdemelte a mérkőzés legjobbjának járó díjat, a játéknap legszebb gólja nem az övé lett. Ettől az a Dani Olmo fosztotta meg, akivel a magyar középpályás 2021 és 2023 között együtt játszott az RB Leipzigben – és akivel nagyon jó barátságot ápolt.

A játéknap góljára fél nap alatt több mint 80 ezer szavazat érkezett a BL Instagram-oldalán, amelyek 67 százalékát Dani Olmi zsebelte be. Szoboszlai a voksok 18 százalékát kapta meg, míg Fermín a 12 százalékát, Nico Serrano gólja pedig csak az emberek 3 százaléka szerint volt a legszebb.

 

 

