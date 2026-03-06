RETRO RÁDIÓ

Nőnapra hangolva: mutatjuk a női öltözködés történetét az 1900-as évektől napjainkig!

Minden év március 8-án a nőket ünnepeljük, ilyenkor pedig érdemes egy pillantást vetni arra, hogyan alakultak a női szerepek és a divat az elmúlt évszázadban. Fedezd fel ezt egy lenyűgöző, időutazó retró képgalérián keresztül!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 10:30
retró élmény retró stílus nők a főszerepben

Március 8-án, a nőnap alkalmából érdemes elidőzni a múlt század női életének és divatjának izgalmas változásain, hogy felfedezhessük, miként formálódtak az évtizedek során a társadalmi szerepek, az öltözködési szokások és az önkifejezés lehetőségei – mindezt retró fényképeken keresztül.

retró
A retró képen az 1940-es évek divatját láthatjuk, amelyet a praktikum és a visszafogott elegancia jellemzett: térdig érő szoknyák, egyszerű blúzok és vállpántos kabátok domináltak. Fortepan / Király Ildikó

Nőnapi retró képek - így néztek ki a nők régen! 

Az 1900-as évek elején a nők öltözködése szigorúan követte a társadalmi normákat: hosszú, súlyos szoknyák, magas nyakú blúzok, fűzők. A korabeli fényképeken gyakran láthatóak komoly tekintetű hölgyek, akik megtestesítették a kor elvárásait, miközben a divat a státusz és az elegancia kifejezésére szolgált.

Az 1920-as évek forradalmi időszakot hoztak: a flapper stílus megjelenésével a nők ruhái rövidebbek lettek, a derekat felszabadították, és a könnyed, lazább formák domináltak. A fényképeken jól látható a változás, a divat már az önkifejezés és a modern életstílus jelképe volt.

A 1950-es évekre a nők ismét a klasszikus, nőies formák felé fordultak: derékhangsúlyos, bő szoknyák, elegáns blúzok, cipők és kalapok. Az ikonikus fényképeken, például az akkori magazinokban, a háziasszonyok és a színésznők egyszerre képviselik az esztétikumot és a hagyományos női szerepet.

Az 1960-70-es években a divat újra a szabadságot és a lázadást tükrözte: miniszoknyák, élénk színek, pszichedelikus minták. A fényképek megörökítik a fiatal nőket, akik a társadalmi változások élvonalában állnak, kifejezve önállóságukat és kreativitásukat.

A '80-as években jelentek meg a neonszínek

A 1980-as és 1990-es évek a maximalizmus és az individualizmus időszaka volt: erőteljes vállpárnák, színes neonszínek, sportos stílusok, majd a grunge és minimalista trendek. A fotók sokszínűséget mutatnak, a munka és a szabadidő öltözködése közötti határok elmosódnak.

A 2000-es évektől napjainkig a női divat egyre inkább személyes identitás kérdése lett. A retró elemek újraélednek, a vintage ruhák és stílusok keverednek a modern trendekkel. A közösségi média képei a változatosságot és a sokszínűséget ünneplik, míg a divat nem csupán öltözködést, hanem üzenetet, önkifejezést is jelent.

A nőnap alkalmával érdemes végignézni a retró fényképeket: a képek nem csupán ruhadarabokat mutatnak, hanem a társadalmi szerepek, a szabadság és az önkifejezés változását is. A múlt század képei emlékeztetnek arra, milyen hosszú utat tett meg a nő a jogok, a divat és az önazonosság terén, és hogy minden nő ünneplésre érdemes bármilyen korban is vagyunk. 

Fedezd fel, hogyan változott a női megjelenés az 1900-as évektől napjainkig a képgalériára kattintva! 

Így öltöztek a nők az 1900-as évektől napjainkig!

fotótegnap, 13:30

 

 

 

