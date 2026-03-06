Gáspár Zsolti: a biztos választást kell válasszuk, mert ha nem figyelünk, akkor baj lesz

Hatalmasat megy a közösségi médiában Gáspár Zsolti legújabb videója, amelyben ezúttal nem a birkákról vagy a tanyasi életről esik szó. A népszerű tévésztár láthatóan komolyan elgondolkodott a világpolitikai helyzeten, és úgy érezte, eljött a pillanat, amikor figyelmeztetnie kell az embereket: a háborús feszültség nem játék, és csak a biztos választás óvhatja meg otthonaink nyugalmát.

Gáspár Zsolti TikTok-videója rendkívül fontos ügyre hívja fel a figyelmünket (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti háború helyett a kimaradás mellett van

Gáspár Zsolti a tőle megszokott vehemenciával, a kamerába nézve magyarázta el, hogyan látja ő a Közel-Keletről érkező híreket és a világban zajló eseményeket. Azt mondja, őt nem verik át a cifra szavak, ő a saját szemének hisz:

Ott a Közel-Keleten a rakétánák jönnek így, jönnek, de ezt nekünk nem szabad hagynunk! Oda kell, hogy figyeljünk nagyon, mert a biztonság az nem játék. Én mondom nektek, a biztos választást kell válasszuk, mert ha nem figyelünk, akkor baj lesz

– magyarázta Zsolti a videóban.

Magyarország még biztonságos

A gazda szerint most nincs helye a bizonytalankodásnak, hiszen a legfontosabb kincsünk, a gyermekeink és a családunk békéje a tét. Kiemelte, hogy bár a világban sok a baj, itthon még nyugodtan hajthatjuk álomra a fejünket, és szerinte ezt az állapotot mindenáron meg kell őrizni.

Zsolti gazda már döntött az április választást illetően

„Arra kérek mindenkit, aki úgy gondolja, hogy biztonságba akarja tudni a családját, Magyarország egy biztonságos ország, és hogy továbbra is így maradjon a biztos választás kell. Mi a családunkkal ezt fogjuk választani” – tette hozzá elszántan.

A videó végén Zsolti még egyszer nyomatékosította, hogy bár sokan próbálják összezavarni az embereket, ő a józan paraszti észben hisz. Szerinte a biztonság az az alap, amire mindent építeni lehet, és aki szereti a hazáját, az tudja, mi a teendője a következő időszakban. A rajongók többsége egyetértett a gazdával, sokan hálálkodtak, hogy valaki végre az "emberek nyelvén" mondta ki az igazságot - írja a Bors.