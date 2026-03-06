Gáspár Zsolti: a biztos választást kell válasszuk, mert ha nem figyelünk, akkor baj lesz
Közel-Keleten pattanásig feszült a helyzet, a kilőtt rakéták zaja pedig már a hazai közvéleményt is alaposan felkavarta. A kialakult világpolitikai káoszban most a népszerű tévésztár, Gáspár Zsolti is megszólalt, aki drámai hangvételű videóban figyelmeztette a magyar családokat a rájuk leselkedő veszélyekre.
Hatalmasat megy a közösségi médiában Gáspár Zsolti legújabb videója, amelyben ezúttal nem a birkákról vagy a tanyasi életről esik szó. A népszerű tévésztár láthatóan komolyan elgondolkodott a világpolitikai helyzeten, és úgy érezte, eljött a pillanat, amikor figyelmeztetnie kell az embereket: a háborús feszültség nem játék, és csak a biztos választás óvhatja meg otthonaink nyugalmát.
Gáspár Zsolti háború helyett a kimaradás mellett van
Gáspár Zsolti a tőle megszokott vehemenciával, a kamerába nézve magyarázta el, hogyan látja ő a Közel-Keletről érkező híreket és a világban zajló eseményeket. Azt mondja, őt nem verik át a cifra szavak, ő a saját szemének hisz:
Ott a Közel-Keleten a rakétánák jönnek így, jönnek, de ezt nekünk nem szabad hagynunk! Oda kell, hogy figyeljünk nagyon, mert a biztonság az nem játék. Én mondom nektek, a biztos választást kell válasszuk, mert ha nem figyelünk, akkor baj lesz
– magyarázta Zsolti a videóban.
Magyarország még biztonságos
A gazda szerint most nincs helye a bizonytalankodásnak, hiszen a legfontosabb kincsünk, a gyermekeink és a családunk békéje a tét. Kiemelte, hogy bár a világban sok a baj, itthon még nyugodtan hajthatjuk álomra a fejünket, és szerinte ezt az állapotot mindenáron meg kell őrizni.
Zsolti gazda már döntött az április választást illetően
„Arra kérek mindenkit, aki úgy gondolja, hogy biztonságba akarja tudni a családját, Magyarország egy biztonságos ország, és hogy továbbra is így maradjon a biztos választás kell. Mi a családunkkal ezt fogjuk választani” – tette hozzá elszántan.
A videó végén Zsolti még egyszer nyomatékosította, hogy bár sokan próbálják összezavarni az embereket, ő a józan paraszti észben hisz. Szerinte a biztonság az az alap, amire mindent építeni lehet, és aki szereti a hazáját, az tudja, mi a teendője a következő időszakban. A rajongók többsége egyetértett a gazdával, sokan hálálkodtak, hogy valaki végre az "emberek nyelvén" mondta ki az igazságot - írja a Bors.
