Nem tudtam neki ellenállni – Szandi férje hatalmas törés után egy új, közös jövőről vallott

Bogdán Csaba végre megmutatta! Szandi férje komoly tervvel állt elő a közös jövőt illetően.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 18:30
Szandi Bogdán Csaba gitár

Szinte átsüt az interneten Bogdán Csaba lelkesedése, aki nem dicsekvésből, hanem öröme, emlékei és jövőbeli tervei megosztása okán posztolt. Szandi férje ugyanis nem akármivel gazdagodott! A fotók láttán a laikusok csak egy gitárt látnak, ám a bejegyzés szövege mindennek valódi értelmet, érzelmet, mélységet ad! Azért pedig, hogy valaki két kép kapcsán pár sorba ennyi érzelmet és információt tud belesűríteni, külön elismerés jár a dalszerző, zenész és producernek.

Szandi férje megmutatta a legújabb kincsét, egy 1974-es Gibson L6-S gitárt
Szandi férje megmutatta a legújabb kincsét, egy 1974-es Gibson L6-S gitárt (Fotó: Szabolcs László)

Szandi férje megmutatta a múltat és a jövőt

Legújabb kincsem ez az 1974-es Gibson L6-S. Ilyen gitárral kezdtem a pályafutásomat. Azt Fischer Lacitól vettem, ő a legnagyobb Korál slágereket játszotta vele. Az a gitár sajnos egy Emelet turnéban darabokra tört. Nemrég találtam egy gyűjtői darabot egy hamburgi hangszerbolt kínálatában és nem tudtam neki ellenállni.

– árulta el Szandi férje a Facebook-oldalán. Ráadásul a múltidézés után Bogdán Csaba elárulta a gitár kapcsán, hogy komoly tervei vannak vele a jövőre nézve.

„A március 21-22-i Solaris koncerten már bevetésre kerül, így az eredeti hangszínen fognak szólni a klasszikus dalok. Ráadásul azt sem mondhatja senki, hogy a kutya sem kíváncsi rá. (A pötty a gitártesten Maszat orrának a nyoma. Ő még szagmintát is vett róla, de aztán rájött, hogy ez sajnos nem ennivaló)”

 

