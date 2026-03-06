Nem tudtam neki ellenállni – Szandi férje hatalmas törés után egy új, közös jövőről vallott

Szinte átsüt az interneten Bogdán Csaba lelkesedése, aki nem dicsekvésből, hanem öröme, emlékei és jövőbeli tervei megosztása okán posztolt. Szandi férje ugyanis nem akármivel gazdagodott! A fotók láttán a laikusok csak egy gitárt látnak, ám a bejegyzés szövege mindennek valódi értelmet, érzelmet, mélységet ad! Azért pedig, hogy valaki két kép kapcsán pár sorba ennyi érzelmet és információt tud belesűríteni, külön elismerés jár a dalszerző, zenész és producernek.

Szandi férje megmutatta a legújabb kincsét, egy 1974-es Gibson L6-S gitárt (Fotó: Szabolcs László)

Szandi férje megmutatta a múltat és a jövőt

Legújabb kincsem ez az 1974-es Gibson L6-S. Ilyen gitárral kezdtem a pályafutásomat. Azt Fischer Lacitól vettem, ő a legnagyobb Korál slágereket játszotta vele. Az a gitár sajnos egy Emelet turnéban darabokra tört. Nemrég találtam egy gyűjtői darabot egy hamburgi hangszerbolt kínálatában és nem tudtam neki ellenállni.

– árulta el Szandi férje a Facebook-oldalán. Ráadásul a múltidézés után Bogdán Csaba elárulta a gitár kapcsán, hogy komoly tervei vannak vele a jövőre nézve.

„A március 21-22-i Solaris koncerten már bevetésre kerül, így az eredeti hangszínen fognak szólni a klasszikus dalok. Ráadásul azt sem mondhatja senki, hogy a kutya sem kíváncsi rá. (A pötty a gitártesten Maszat orrának a nyoma. Ő még szagmintát is vett róla, de aztán rájött, hogy ez sajnos nem ennivaló)”