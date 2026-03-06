„Túl korán mentél el” – Meghalt a sztárorvos, gyászol a Real Housewives sztárja

Megállt az ütő a tévénézőkben és a hálás páciensekben, amikor kiderült: 63 éves korában elhunyt a Real Housewives of Orange County (Orange County feleségei) című reality-műsor közkedvelt szereplője, Dr. Brian Herman. A szörnyű hírt felesége, a szintén orvos Deborah Windham – akit a nézők csak Dr. Debként ismertek – osztotta meg a közösségi oldalán.

Elhunyt Dr. Brian Herman, gyászolnak a rajongók Fotó: freepik.com / Illusztráció

Kegyetlen kór vetett véget Brian Herman életének

A tragédia előzményei januárig nyúlnak vissza, amikor az orvosnál agydaganatot diagnosztizáltak. A betegség agresszív volt, kíméletlen és visszafordíthatatlan: a férfi rövid időn belül kerekesszékbe került, és elveszítette beszédkészségét is. Felesége akkor még bizakodott:

Emlékeznünk kell rá, hogy minden vihar elvonul, még ha néha pusztítást is hagy maga után... mi pedig újjáépítjük az életünket

– fogalmazott korábban Deb.

A sors azonban máshogy akarta. Az utolsó hónapok embert próbáló küzdelmet hoztak a család számára.

„Sosem magáért aggódott”

A gyászoló özvegy szívszorító sorokkal búcsúzott férjétől az Instagramon, kiemelve, hogy Brian még a legnehezebb pillanatokban is csak a szeretteire gondolt.

Nyugodj békében, királyom! Hamarosan találkozunk, gyönyörű férjem. Túl korán mentél el. 44 évig voltunk együtt, hálás vagyok mindenért, amit nekem, a gyerekeinknek és a világnak adtál. Az utolsó hónapok nagyon nehezek voltak neked, de sosem magadért féltél, csak értünk aggódtál

– írta Dr. Deb.

Összeomlott a lánya is

A házaspár lánya, a reality-ből szintén jól ismert Braunwyn Windham-Burke remegő kézzel tudatta követőivel a felfoghatatlan veszteséget:

„Alig tudom felfogni ezt az új valóságot. Csodálatos apa, nagypapa és férj volt. Mindannyian együtt vagyunk most, és próbáljuk kitalálni, hogyan tovább nélküle. Örökké szeretlek, Apa!”

A család mellett a sztárvilág is gyászol. Tamra Judge imákat küldött a családnak, Margaret Josephs pedig bevallotta, imádta nézni a család közös videóit, és teljesen összetört a hír hallatán.

Dr. Brian Herman és felesége 2019 és 2021 között szerepeltek a népszerű tévéműsorban, ahol milliók zárták őket a szívükbe őszinteségük és szakértelmük miatt. A világ most egy „hatalmas gyógyítót és egy jó embert” veszített el – írja a Mirror.