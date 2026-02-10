RETRO RÁDIÓ

"Furcsa tünetek miatt tudtam meg, hogy agydaganatom van"

A nő azt hitte, valami nincs rendben a termékenységével. Igazából agydaganat állt a háttérben.

Olivia McNee elmesélte, hogy az agydaganatát megelőző tünetek „szokatlanok” voltak, és nem azok a tipikus jelek, amiket az orvosok általában figyelnek a diagnózis felállításakor.

Nem is gondolta volna, hogy agydaganattal küzd
Egy hormonvizsgálat derítette fel a rejtett agydaganatot      Fotó: Pexels

A 27 éves nő rendszertelen menstruációval küzdött, és mivel korábban endometriózist és policisztás ovárium szindrómát (PCOS) diagnosztizáltak nála, nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteknek

Inkább a termékenysége iránti kíváncsiság vezette, ezért úgy döntött, hogy otthon végeztet el egy vérvizsgálatot, hogy felmérje a helyzetét – nem sejtve, milyen eredményeket kap majd. 

A teszt a menstruációs ciklushoz kapcsolódó összes fontos hormonszintet vizsgálta, és több érték is eltért a normálistól: problémát mutatott a petesejtkészlet, valamint a tesztoszteron- és a prolaktin szintje. A teszt megismétlése után azt tanácsolták neki, hogy forduljon orvoshoz.

Egy céges bulin tudtam meg, ami nem a legjobb hely erre, ráadásul telefonon keresztül. Sokat sírtam, és időbe telt, mire feldolgoztam

Olivia több vérvizsgálaton esett át a háziorvosa segítségével, majd végül 2025 májusában MRI-vizsgálatra került sor. Júniusban az orvosok közölték vele, hogy agyalapi mirigy daganata van. A nő aggódik amiatt is, hogy a daganat és a kezelés hatással lehet a termékenységére, és nehezítheti, hogy később teherbe essen.

Amíg a daganatom itt van és pusztít, addig nem tudok teherbe esni. Még nem állok készen a gyerekvállalásra, de ez a tudat nagyon megvisel, és erről nem beszélnek eleget

A kezelés hatására a nő daganata zsugorodni kezdett, de még időbe telik a teljes gyógyulás. Olivia szerint bárkinek, aki hasonló tüneteket észlel, fontos, hogy ne várjon, hanem mihamarabb végeztesse el a szükséges vizsgálatokat - írja a Mirror.

 

