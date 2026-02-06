A makacs köhögés volt az első jele a ritka, láthatatlan ráknak

A makacs köhögés és a savas reflux egy ritka, láthatatlan rák tünetei voltak. A beteg édesanya elmondta, az orvosok nem biztosak benne, hogy kéne kezelni a bonyolult betegséget, ezért bizonytalanságban ragadtak.

Ritka rákos betegség keseríti meg egy édesanya életét Fotó: Photographer: Dragos Condrea / freepik.com

A rákban szenvedő nő szerint veszélytelennek tűnő tünetei voltak

Bizonytalan jövővel néz szembe egy kétgyermekes anya, miután „láthatatlan” rákot diagnosztizáltak nála. A 52 éves angol Kerie Ivory tartós köhögéssel és savas refluxszal küzdött, ezért orrnyálkahártya-gyulladást, orrfolyást és asztmát diagnosztizáltak nála.

A tünetek azonban valami sokkal komolyabban rejtettek, az anya neuroendokrin rákban szenved. Tizenöt hónappal a kezdeti tünetek megjelenése után kapta meg a diagnózist, miután bélrendszeri tüneteket tapasztalt, többek között súlyos puffadást, szélgörcsöket és gyomorfájdalmat.

Bár megkönnyebbült, hogy választ kapott, ezután a nőnek kimerítő műtéten kellett átesnie. Eltávolították a nyirokcsomóit, a vékony- és vastagbelének egy részét, valamint a vékonybél-billentyűjét, a vakbelét, és a máj és az epehólyag egy részét.

Kerie esetében egy elsődleges daganatot találtak az ileocoecalis billentyűjében – ami elválasztja a vékony- és vastagbelet –, amely átterjedt a nyirokcsomóira.

A legújabb vizsgálatok további elváltozásokat mutattak ki a nő májában, valamint a gerincében és a bordáiban is. A neuroendokrin daganat a test különböző részein alakulhat ki, ahol hormonokat felszabadító sejtek találhatók, például a gyomorban, a hasnyálmirigyben és a tüdőben.

A tünetek közé tartozik a megmagyarázhatatlan fogyás, fáradtság, fájdalom, hasmenés, puffadás, szélgörcsök, gyomorégés, asztmaszerű tünetek, kipirulás és tartós köhögés.

Folyamatosan arra várok, hogy a daganatok elég nagyra nőjenek ahhoz, hogy megfelelő kezelést kapjak

Mivel a legjobb megoldás a műtét, ezért az édesanyának várnia kell, míg a daganat mérete növekszik, hogy el lehessen távolítani, de az életminősége rovására megy - írja a DailyMail.