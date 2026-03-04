Putyin felajánlotta Orbán Viktornak a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyarok elengedését

Telefonbeszélgetésük alkalmával Vlagyimir Putyin orosz sajtóhírek szerint felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat- írta meg a Mandiner.

Fotó: AFP / AFP

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonbeszélgetésük során megvitatták a kényszerrel az ukrán hadseregbe sorozott, illetve orosz fogságba esett magyar állampolgárok helyzetét – írja a Gazeta.

Az orosz lap információi szerint

Putyin felajánlotta a magyar hadifoglyok szabadon bocsátását.

A cikk idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki hangsúlyozta, hogy Magyarország tiltakozik a kárpátaljai magyarok erőszakos mozgósítása ellen, és továbbra is uniós szankciókat sürget az ilyen gyakorlatért felelős ukrán vezetők ellen.

Bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául – közölte Szijjártó Péter tárcavezető hétfőn Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a miniszter arról számolt be, hogy Ukrajnában a háború fenntartása érdekében nyílt embervadászat zajlik az utcán, és ennek keretében most két újabb magyar áldozatról kapott értesítést a kormány. Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy nyíregyházi születésű magyart hurcoltak el az ukrán toborzók.

Szijjártó Péter: Berendeltük Ukrajna nagykövetét!

Fotó: MTI

Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról az Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt

– tájékoztatott. Majd bejelentette, hogy ezért a mai napon bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az ukrán nagykövetet, hogy kifejezzék a tiltakozásukat az erőszakos sorozással és a nyílt utcai embervadászattal szemben.

Főleg úgy, hogy ennek a kényszersorozásnak, ennek a nyílt utcai embervadászatnak most már rendre magyar sértettjei, magyar áldozatai vannak

– folytatta.