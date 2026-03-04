Rengetegen elhagyhatják Iránt – újabb migrációs hullám várható?

Az európai vezetők attól tartanak, hogy Európában az iráni eszkaláció következtében migrációs hullám indulhat el a kontinens irányába. Egyesekben a terrorveszély növekedése is felerősödik. Mennyi ezeknek az esélye most? Ezekről beszélt Sayfo Omar a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője a Mokkában.

Elindulhat egy újabb migrációs hullám? Fotó: Fehim Demir

Számíthatunk egy újabb migrációs hullámra Európában?

Jogosan merülhet fel a félelem, hogy az iráni eszkaláció következtében migrációs hullám indulhat el Európa felé. Már csak azért, mert Iránban rengeteg ember a háború nélkül is létbizonytalanságban él.

A 2025-ös adatok szerint a világban 28-30 millió olyan iráni van, akinek egyébként is veszélyben van a megélhetése. Erre az évre a várakozások szerint ez 3 millióval növekedne. Irán egy nagy ország, a légicsapások nem a civil területeket érintik, belső menekültek is tudják magukat biztonságos helyekre evakuálni, de a gazdasági nehézségek növelni fogják a migrációs nyomást. Egy 2024-es felmérés szerint az irániaknak 93 százalékának megfordult a fejében, hogy elhagyja a hazáját. Sokan lesznek, akik ezt tettekre fogják váltani.

– mondta Sayfo Omar a Mokkában. A számok azért is aggasztóak, mert Irán esetében egy 90-92 milliós országról beszélünk, vagyis az a 25-30 milliós sokaság az ország egyharmadát jelenti. Ez a sokaság el is indulhat a következő időszakban.

Ez valószínűleg egy elhúzódó, tartós nyomást fog eredményezni, ha nem is olyan hirtelen kivándorlást, mint 2015-ben. Iránban hozzátevőleg 3 és fél-4 és félmillió afgán menekült van, akiket mostanáig az iráni hatóságok hazaszállítottak Afganisztánba. Most, hogy a prioritások megváltoztak, nem foglalkoznak az afgán menekültekkel, feltételezhetően ezt sokan ki fogják használni, Törökországot fogják megcélozni. Föl is húztak egy 204 km-es kerítést az Iránnal közös határon, de ez csak csökkenteni tudja az áthaladók számát. Az európai országoknak 2016 óta van egy migrációs paktuma Törökországgal, Törökország viszont még jobban meg fogja kérni az árát, hogy védi Európát. Nem lehet kizárni, hogy Törökországon keresztül többen fognak átjutni a balkáni útvonalon, ami Magyarországot is megcélozza.

A Külügyek Tanácsa februárban terrorszervezetnek nyilvánította az iráni Forradalmi Gárdát, emellett több hivatalos európai szerv elítélte az év eleji fellépéseket a tüntetőkkel szemben, amelynek 30 ezer halálos áldozata volt. Ilyen előzményekkel az európai országok nem tudják biztonságos országnak tekinteni Iránt, nem lehet jogszerű, hogy irániként menedékkérelmet nyújt valaki Európában.