Veszélyben a Hormuzi-szoros, Irán súlyos fenyegetést adott ki
Lezárták a Hormuzi-szorost. A Forradalmi Gárda kijelentette, hogy minden hajót felégetnek, amely át akar menni.
A Forradalmi Gárda már szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását. A nemzetközi olajárak megugrása mellett komoly fenyegetést jelent a térség megközelítése.
Irán hétfőn zárta le a szorost, a Forradalmi Gárda figyelmeztette a tankereket, hogy nem haladhatnak át, tűz alá vesznek bárkit, aki próbálkozik. A hírre azonnal berobbant az olaj ára is, és az emelkedésnek még nincsen vége. A szakértők szerint a blokád hordónként 120 dollárra is növelheti az energiahordozó árát.
Felégetünk minden hajót, amely megpróbál átjutni a Hormuzi-szoroson. Nem engedjük, hogy akár egyetlen csepp olaj is elhagyja a régiót
– jelentette ki Ebrahim Dzsabari vezérőrnagy, a Forradalmi Gárda parancsnokának főtanácsadója.
Az iráni média egy égő tankhajóról is beszámolt, a hondurasi zászló alatt közlekedő „Athe Nova” állítólag dróntámadás következtében kapott lángra. A Forradalmi Gárda azzal vádolta a legénységet, hogy az „Amerikával összhangban” járt el, és üzemanyagot szállított amerikai hadihajóknak.
A világon forgalmazott kőolaj mintegy 20 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át. Az olajárak már kilőttek, amennyiben tartós marad ez az állapot, annak súlyos világgazdasági következményei lehetnek.
