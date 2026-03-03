Minden turistát egy pincébe tereltek a szállodából, az iráni háború legújabb támadása után
Mindenkit kitereltek abból a szállodából, amelynek a közvetlen közelében ért támadás egy másik szállodát. A turistáknak egy pincében kellett meghúzniuk magukat, ott várták, amíg elmúlik a közvetlen veszély az iráni háború legújabb támadása után.
Egy ír nő, Katy McKinney kétségbeesve tölti minden percét. Az iráni támadás után fogalma sincs hogy mikor térhet haza az Egyesült Arab Emírségekből. A férjével üzleti útra érkezett Dubaiba, amikor a háború kitört.
Rettegnek az emberek az iráni háború kitörése óta
A szállodát, ahol addig lakott, teljesen kiürítették, őt és az összes többi vendéget kiterelték. Egy pincében kellett várniuk, amíg elmúlik a közvetlen veszély.
Hajnali negyed háromkor vészcsengő harsogott az egész szállodában
– mesélte. Majd hozzátette, minden pillanatok alatt történt.
Csak felöltöztünk, felkaptuk a telefonjainkat, és a legközelebbi lépcsőhöz mentünk.
A szállodája egy másik szálloda, a Fairmont The Palm közelében van, amelyet hatalmas robbanás rázott meg.
„Láttuk a füstöt, ami a szállodából szállt. Nagyon megijedtünk” – mondta McKinney. A vendégek néhány óra múlva ki tudtak menni a pincéből és visszatértek a szobáikba. McKinney azóta többször hallotta lövések, robbanások hangjait.
Ami engem és a férjemet megijeszt, az az, ami a Fairmontnál történt. Egy drón vagy egy rakéta robbant. Azt hiszem, ez történt. Szóval ez még mindig ott van a fejedben
- mondta.
A Brit külügyminisztérium figyelmeztette állampolgárait, hogy ne utazzanak Bahreinbe, Kuvaitba, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe. Az ott tartózkodóknak azt tanácsolták, hogy keressenek menedéket. A járatokat elterelték vagy törölték, a Tel-Avivba, Dubaiba, Dohába és más nemzetközi csomópontokba tartó és onnan induló járatokat is érinti a helyzet. A Dubai Nemzetközi Repülőteret támadás érte, amelyben négy alkalmazott sérült meg.
Eközben Magyarországon béke van, és a magyar emberek jelentős többsége azt szeretné, ha ez is maradna. Pont ezért a Nemzeti Petíciót már több, mint 500 ezer ember töltötte ki. A Nemzeti Petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre, amit postai úton már eljuttattak mindenkihez, de március 23-ig online is kitölthető.
