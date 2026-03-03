Minden turistát egy pincébe tereltek a szállodából, az iráni háború legújabb támadása után

Egy ír nő, Katy McKinney kétségbeesve tölti minden percét. Az iráni támadás után fogalma sincs hogy mikor térhet haza az Egyesült Arab Emírségekből. A férjével üzleti útra érkezett Dubaiba, amikor a háború kitört.

Az Iráni háború kitörése óta folyamatosan felcsapnak a füstfelhők Dubaiban / Fotó: Abedin Taherkenareh / MTI

Rettegnek az emberek az iráni háború kitörése óta

A szállodát, ahol addig lakott, teljesen kiürítették, őt és az összes többi vendéget kiterelték. Egy pincében kellett várniuk, amíg elmúlik a közvetlen veszély.

Hajnali negyed háromkor vészcsengő harsogott az egész szállodában

– mesélte. Majd hozzátette, minden pillanatok alatt történt.

Csak felöltöztünk, felkaptuk a telefonjainkat, és a legközelebbi lépcsőhöz mentünk.

A szállodája egy másik szálloda, a Fairmont The Palm közelében van, amelyet hatalmas robbanás rázott meg.

„Láttuk a füstöt, ami a szállodából szállt. Nagyon megijedtünk” – mondta McKinney. A vendégek néhány óra múlva ki tudtak menni a pincéből és visszatértek a szobáikba. McKinney azóta többször hallotta lövések, robbanások hangjait.

Ami engem és a férjemet megijeszt, az az, ami a Fairmontnál történt. Egy drón vagy egy rakéta robbant. Azt hiszem, ez történt. Szóval ez még mindig ott van a fejedben

- mondta.

A Brit külügyminisztérium figyelmeztette állampolgárait, hogy ne utazzanak Bahreinbe, Kuvaitba, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe. Az ott tartózkodóknak azt tanácsolták, hogy keressenek menedéket. A járatokat elterelték vagy törölték, a Tel-Avivba, Dubaiba, Dohába és más nemzetközi csomópontokba tartó és onnan induló járatokat is érinti a helyzet. A Dubai Nemzetközi Repülőteret támadás érte, amelyben négy alkalmazott sérült meg.