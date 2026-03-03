Hadifogságból mesélt a háború szörnyűségeiről egy magyar férfi - videó

Elmondása szerint erőszakkal vitték el, majd a harcok során orosz hadifogságba esett. A férfi most nyilvánosan kért segítséget Orbán Viktor miniszterelnöktől és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől - írja a Magyar Nemzet az Origó alapján.

Fotó: YASUYOSHI CHIBA Forrás: AFP

Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni, azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki innen, mert orosz hadifogságba kerültem

– mondja a videóban az ukrán–magyar kettős állampolgárságú férfi. Román Albert egyúttal arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij emberrablói vitték el akarata ellenére a frontra – írja az Origo.

A férfit Zelenszkij emberrablói ragadták el és szállították a frontra. Fotó: AFP

Mint mondta, a toborzóiroda emberei elrabolták, majd a frontra szállították, ahol megsérült. Hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget.

Az ukrán hatóságok hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt

– emelte ki a férfi. Hozzátette: az orosz katonák segítettek rajta, akik ellátták a sebeit, és jelenleg is fogva tartják. A férfi a videó utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra.

Zelenszkij emberrablói folyamatosan dolgoznak

Több drámai felvétel is igazolja, hogy kegyetlenül hurcolják a frontra az embereket Ukrajnában. A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.

A jogellenes és erőszakos eljárásoknak pedig már magyar halálos áldozatai is vannak. A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg még a nyár folyamán.

Egy nyilvánosságra került videó szerint az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit.

2026 februárjában újabb magyar áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás. Rebán Zsoltot, a 41 éves, súlyosan szívbeteg férfit orvosi felmentése ellenére hurcolták el a kiképzésre, január 18-án vesztette életét. A fiatalembert annak ellenére vitték el, hogy igazolni tudta: gyermekkora óta súlyos szívbetegségben szenved.

A toborzók azonban ezzel nem foglalkoztak, arra hivatkoztak, hogy bár a diagnózisok alapján alkalmatlan volt a frontszolgálatra, a kíméletlen kiképzésen részt kellett vennie. A súlyos szívbeteg férfi szervezete néhány nap után összeomlott, az életét már nem tudták megmenteni.

A sor azonban, ahogy azt az alábbi videó is bizonyítja, folytatódni fog, egészen addig, ameddig a háborút nem sikerül lezárni.

Nemrég a Magyar Nemzetnek adott interjút Ferenc Viktória, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, aki szintén arról beszélt, hogy érezhetően növekszik a feszültség a kárpátaljai magyarok körében.

Tavaly nyáron Sebestyén József halálhíre járta be a sajtót: a beszámolók szerint a toborzás során olyan testi sérülések érték, amelyekbe később belehalt. Idén januárban pedig Rebán Zsolt tragédiája rázta meg a közösséget, akit súlyos szívbetegsége ellenére vittek el katonai kiképzésre, noha hivatalos orvosi dokumentumok igazolták, hogy nem alkalmas szolgálatra. Ő is életét vesztette

– emelte ki a képviselő.