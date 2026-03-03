RETRO RÁDIÓ

Összeálltak a mémlegendák – Hide the pain Harold, vagyis Arató András egy másik ikonikus arc mellett tűnt fel

A villamosmérnököt Hide the pain Herold mémjével az egész világ megismerte, népszerűsége pedig azóta sem csökken. Arató András a leghíresebb magyar, nyugdíjas éveiben vált nemzetközi sztárrá egy róla készült fotó által. Az ikonikus mémlegenda most egy másik klasszikussal fotózkodott.

2026.03.03.
A Hide the pain Harold mémet valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, a fotó az évek során körbejárta az egész világot. Arató András egy humorosra sikeredett fotózás után vált nemzetközi sztárrá, azóta pedig több millióan ismerik fel arcát szerte a világon.

Arató Andrást egy mém tette világsztárrá a nyugdíjas villamosmérnököt
Arató András Hide the pain Harold méme miatt vált világhírűvé (Fotó: Shutterstock)

Arató András a Hide the pain Harold mém arca egy másik klasszikus mellett pózol

A nyugdíjas villamosmérnököt nemrég maga az emirátusi koronaherceg invitálta meg egy konferenciára a Közel-Keletre, ahol számos hírességgel tárgyalhatott. Arató András most lapunknak mesélt a hihetetlen élményről.

Az emirátusi koronahercegtől kaptam meghívást, hogy szívesen látnának engem ezen a konferencián Dubajban. Nagy megtiszteltetésnek vettem, így természetesen elfogadtam a meghívást.

A World Government Summit-on a mémlegenda egy másik ikonikus arc, és a Szulejmán című televíziós sorozat egyik főszereplője, a Hürrem Szultánát alakító, Meryem Uzerli mellett foglalt helyet. A találkozóról fotók is készültek, a rajongók pedig izgatottan fogadták, hogy a legendás arcok most egy fotón szerepelnek.

 

Világsztárok fotózkodnak a mémkirállyal

Arató Andrásért természetesen nem csak a hétköznapi emberek rajonganak, a világ A listás celebjei is megőrülnek egy közös szelfiért a sztárral. Az emberek sokszor 1 órán keresztül is képesek sorban állni, hogy egy közös fotóval gazdagodjanak.

A nagy sztárok is gyakran kérnek tőlem közös képet. Kíváncsiak a történetemre és szeretik, amit csinálok

– kezdte András, majd elárulta, hogy még a Forma1 pilótái is extázisba kerülnek, amikor meglátják őt.

„A Hungaroringen és más rendezvényen is találkoztam a pilótákkal. Isac Hadjar például teljesen megőrült egy közös fotóért, de Verstappennel és Lando Norrissal is csináltunk már szelfit.”

Arató András jó célokra szeretné felhasználni hírnevét
Arató András eleinte tiltakozott a mémek ellen, ma már azonban hálás a hírnévért (Fotó: Markovics Gábor)

Teljesen megváltozott az élete

Noha András kezdetekben egyenesen utálta, hogy híressé vált, mára átértékelte a hírnevet és úgy érzi, rengeteget köszönhet a Hide the pain Harold mémnek.

Én pusztán egy véletlennek köszönhetően lettem híres. Eleinte utáltam ezt a mémet, mostanra viszont jó döntésnek értékelem, hisz megváltoztatta az életem

– mesélte a mémkirály, majd hozzátette, hogy a hírnevét jó dolgokra szeretné fordítani: az emberek arcára mosolyt csalni, a szürke hétköznapokba egy kis vidámságot csempészni.

„Rengeteg szeretetet kapok vissza az emberektől. Volt, hogy valaki nekem küldte el először az újszülött gyermeke fotóját. Egészen szívet melengető” – mondta lapunknak a sztár.

 

