Összeálltak a mémlegendák – Hide the pain Harold, vagyis Arató András egy másik ikonikus arc mellett tűnt fel
A villamosmérnököt Hide the pain Herold mémjével az egész világ megismerte, népszerűsége pedig azóta sem csökken. Arató András a leghíresebb magyar, nyugdíjas éveiben vált nemzetközi sztárrá egy róla készült fotó által. Az ikonikus mémlegenda most egy másik klasszikussal fotózkodott.
A Hide the pain Harold mémet valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, a fotó az évek során körbejárta az egész világot. Arató András egy humorosra sikeredett fotózás után vált nemzetközi sztárrá, azóta pedig több millióan ismerik fel arcát szerte a világon.
Arató András a Hide the pain Harold mém arca egy másik klasszikus mellett pózol
A nyugdíjas villamosmérnököt nemrég maga az emirátusi koronaherceg invitálta meg egy konferenciára a Közel-Keletre, ahol számos hírességgel tárgyalhatott. Arató András most lapunknak mesélt a hihetetlen élményről.
Az emirátusi koronahercegtől kaptam meghívást, hogy szívesen látnának engem ezen a konferencián Dubajban. Nagy megtiszteltetésnek vettem, így természetesen elfogadtam a meghívást.
A World Government Summit-on a mémlegenda egy másik ikonikus arc, és a Szulejmán című televíziós sorozat egyik főszereplője, a Hürrem Szultánát alakító, Meryem Uzerli mellett foglalt helyet. A találkozóról fotók is készültek, a rajongók pedig izgatottan fogadták, hogy a legendás arcok most egy fotón szerepelnek.
Világsztárok fotózkodnak a mémkirállyal
Arató Andrásért természetesen nem csak a hétköznapi emberek rajonganak, a világ A listás celebjei is megőrülnek egy közös szelfiért a sztárral. Az emberek sokszor 1 órán keresztül is képesek sorban állni, hogy egy közös fotóval gazdagodjanak.
A nagy sztárok is gyakran kérnek tőlem közös képet. Kíváncsiak a történetemre és szeretik, amit csinálok
– kezdte András, majd elárulta, hogy még a Forma1 pilótái is extázisba kerülnek, amikor meglátják őt.
„A Hungaroringen és más rendezvényen is találkoztam a pilótákkal. Isac Hadjar például teljesen megőrült egy közös fotóért, de Verstappennel és Lando Norrissal is csináltunk már szelfit.”
Teljesen megváltozott az élete
Noha András kezdetekben egyenesen utálta, hogy híressé vált, mára átértékelte a hírnevet és úgy érzi, rengeteget köszönhet a Hide the pain Harold mémnek.
Én pusztán egy véletlennek köszönhetően lettem híres. Eleinte utáltam ezt a mémet, mostanra viszont jó döntésnek értékelem, hisz megváltoztatta az életem
– mesélte a mémkirály, majd hozzátette, hogy a hírnevét jó dolgokra szeretné fordítani: az emberek arcára mosolyt csalni, a szürke hétköznapokba egy kis vidámságot csempészni.
„Rengeteg szeretetet kapok vissza az emberektől. Volt, hogy valaki nekem küldte el először az újszülött gyermeke fotóját. Egészen szívet melengető” – mondta lapunknak a sztár.
