Ismét bekövetkezett a tragédia: meghalt egy ejtőernyős ugrás közben
Egy tapasztalt ejtőernyős vesztette életét ugrás közben és nem ez volt az első eset.
Ejtőernyőzés során életét vesztette egy 49 éves férfi, mindössze néhány hónappal azután, hogy ugyanazon a repülőtéren két másik ejtőernyős is halálos balesetet szenvedett.
Több ejtőernyős is hasonló körülmények között vesztette életét
Egy férfi meghalt ejtőernyős balesetben egy angliai repülőtéren, kevesebb mint egy évvel azután, hogy két másik ember is életét vesztette ugyanazon a helyen. A férfit nagyon tapasztalt ejtőernyősként írták le, aki több mint 10 ezer ugrást tudhat magáénak.
A rendőrség sajtóközleménye szerint február 28-án, szombaton, helyi idő szerint délután 1 óra előtt riasztották őket a devoni Dunkeswell repülőtérre, miután aggodalmak merültek fel egy ejtőernyős jólétével kapcsolatban.
A közlemény szerint egy 49 éves férfi, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, a helyszínen meghalt. A rendőrség hozzátette, hogy a férfi családját azóta értesítették a halálhírről, és az incidens kivizsgálása folyamatban van.
A Skydive Southwest, egy a Dunkeswell repülőtéren működő kereskedelmi ejtőernyős cég szóvivője azt mondta, hogy a férfi engedéllyel rendelkező ejtőernyős és szárnyasruha oktató volt, és több mint 10 ezer ugráson vett részt.
Hozzátették, hogy a férfi egy barátjával hajtott végre szárnyasruhás ugrást, személyes ejtőernyős felszerelését és egy fejlett szárnyasruhát használva, amikor az incidens történt.
A British Skydiving, Nagy-Britannia és Észak-Írország ejtőernyős sportágának nemzeti irányító testülete, március 1-jén, vasárnap a Facebookon közzétett nyilatkozatában elismerte az incidenst. Elmondásuk szerint vizsgálják a tragédia körülményeit és együttérzésüket fejezik ki az elhunyt hozzátartozói számára.
Ugyanezen a helyen, 2025. június 13-án vesztette életét a 30 éves Adam Harrison ejtőernyős oktató és a 48 éves Belinda Taylor is, miután nem nyílt ki az ejtőernyőjük- írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre