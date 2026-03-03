Ismét bekövetkezett a tragédia: meghalt egy ejtőernyős ugrás közben

Ejtőernyőzés során életét vesztette egy 49 éves férfi, mindössze néhány hónappal azután, hogy ugyanazon a repülőtéren két másik ejtőernyős is halálos balesetet szenvedett.

A tapasztalt ejtőernyős halálát még vizsgálják Fotó: Pexels

Több ejtőernyős is hasonló körülmények között vesztette életét

Egy férfi meghalt ejtőernyős balesetben egy angliai repülőtéren, kevesebb mint egy évvel azután, hogy két másik ember is életét vesztette ugyanazon a helyen. A férfit nagyon tapasztalt ejtőernyősként írták le, aki több mint 10 ezer ugrást tudhat magáénak.

A rendőrség sajtóközleménye szerint február 28-án, szombaton, helyi idő szerint délután 1 óra előtt riasztották őket a devoni Dunkeswell repülőtérre, miután aggodalmak merültek fel egy ejtőernyős jólétével kapcsolatban.

A közlemény szerint egy 49 éves férfi, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, a helyszínen meghalt. A rendőrség hozzátette, hogy a férfi családját azóta értesítették a halálhírről, és az incidens kivizsgálása folyamatban van.

A Skydive Southwest, egy a Dunkeswell repülőtéren működő kereskedelmi ejtőernyős cég szóvivője azt mondta, hogy a férfi engedéllyel rendelkező ejtőernyős és szárnyasruha oktató volt, és több mint 10 ezer ugráson vett részt.

Hozzátették, hogy a férfi egy barátjával hajtott végre szárnyasruhás ugrást, személyes ejtőernyős felszerelését és egy fejlett szárnyasruhát használva, amikor az incidens történt.

A British Skydiving, Nagy-Britannia és Észak-Írország ejtőernyős sportágának nemzeti irányító testülete, március 1-jén, vasárnap a Facebookon közzétett nyilatkozatában elismerte az incidenst. Elmondásuk szerint vizsgálják a tragédia körülményeit és együttérzésüket fejezik ki az elhunyt hozzátartozói számára.

Ugyanezen a helyen, 2025. június 13-án vesztette életét a 30 éves Adam Harrison ejtőernyős oktató és a 48 éves Belinda Taylor is, miután nem nyílt ki az ejtőernyőjük- írja a People.