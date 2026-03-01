Füst a terminál felett, pánik a turistaparadicsomban – megrázó videók
Az Egyesült Arab Emírségeket rakétatámadás érte, az iráni háborúban. A dubaji repülőtér egyik terminálja is megsérült, és hatalmas a tömeg az ott ragadt turisták miatt.
Megdöbbentő felvételek lepték el az internetet: sűrű fekete füst gomolyog a dubaji repülőtér felett. Az Egyesült Arab Emírségeket rakéta- és dróntámadás érte, amely az iráni csapásokhoz köthető. A térség egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja, a Dubaji International Airport egyik terminálja is megsérült.
A reptéren hatalmas a tömeg, a legtöbb járat nem indul.
A dubaji médiaközpont vasárnap hajnalban közölte: az egyik terminálépület kisebb károkat szenvedett, a helyzetet gyorsan ellenőrzés alá vonták. Négy ember megsérült. Légiforgalmi források a Reutersnek megerősítették, hogy a károkat iráni támadás okozta.
A fentről készült felvételeken látszik, hogy mennyi ember van most ott.
Az internetre felkerült egy videó, ami a 3-as terminálon készült akkor, amikor a becsapódás történt.
A becsapódásról készült felvételen jól látszik, hogy egy hatalmas füstfelhő gomolyog a repülőtér felett. A helyiek döbbenten figyelték az ablakaikból a repülőtér állapotát.
A Dzsebel Ali kikötő egyik dokkjában szintén lángok csaptak fel, miután a légvédelem által megsemmisített eszközök törmelékei lezuhantak. A közösségi médiában terjedő videókon az is látható, ahogy a légvédelem rakétákat semmisít meg a Burj Khalifa közelében.
A helyi hatóságok szerint egy elfogott drón roncsai kisebb tüzet okoztak a világhírű Burj Al Arab külső homlokzatán. A vitorla alakú, 1999-ben átadott luxusszálloda Dubaj egyik legismertebb jelképe. Szombaton egy másik hotel közelében, a mesterséges Palm Jumeirah szigeten is tűz ütött ki.
Abu-Dzabiban is incidens történt. Az ottani Zayed International Airport üzemeltetője az X-en közzétett, majd később törölt bejegyzésben arról írt, hogy egy ázsiai állampolgár életét vesztette, heten pedig megsebesültek.
A hírek szerint az emírségek védelmi minisztériuma közölte: Irán 137 ballisztikus rakétát indított az ország felé, amelyek közül 132-t megsemmisített a légvédelem, öt pedig a Perzsa-öbölbe zuhant. Emellett 209 drónt észleltek, ezek többségét elfogták, de több célba talált.
Dubajban sok magyar él és sokan kint is rekedtek a légtérzár miatt. Az Arab Emirátusokból 4144-en jelentkeztek eddig konzuli védelemre. Szijjártó Péter közölte: a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. Elmondta: a nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal.
Magyarországon béke van, mert békepárti kormány van. A legfontosabb a magyar emberek biztonsága érdekében mindenféle háborúból való kimaradás, úgy az orosz–ukrán, mint a közel-keleti.
