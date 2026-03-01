Szakértő válaszol: ekkor együnk edzés után
Biztos te is elgondolkodtál már azon, ehetsz-e rögtön edzés után. Könnyen lehet, hogy nem éri meg azonnal bedobni azt a proteinszeletet.
A proteinszelet kényelmes módja lehet a fehérjeszükséglet fedezésének és a vércukorszint stabilizálásának. Elfogyasztásának az energia és a regenerálódás szempontjából legjobb időpontja attól függ, hogy mikor edzel.
Mikor a legjobb proteinszeletet fogyasztani az energia és a regenerálódás érdekében?
Az energia és a regenerálódás érdekében a legjobb edzés után két órán belül, ideális esetben közvetlenül az edzés után elfogyasztani. A fehérjeszelet (más néven proteinszelet) segít növelni a szénhidrátok révén az energiaszintedet, és elősegíti a regenerálódást.
Ha edzés után röviddel megeszel egyet, az segít fenntartani az energiaszintedet egész nap, és elősegíti a szervezeted regenerálódását, lehetővé téve, hogy megbirkózz a nap hátralévő részével és a következő edzésekkel.
Amy Brownstein dietetikus szerint:
Az általános energiaszint és regenerálódás szempontjából a legfontosabb a napi fehérjebevitel
– írja a szakértő.
Kinek hasznos egy fehérjeszelet?
Bárki hasznát veheti, azonban nem szabad az étkezés helyettesítőjeként használni orvosi konzultáció nélkül. A fehérjeszeletek kényelmes, gyors rágcsálnivalók , amelyek elősegítik az energiaszint növelését és a regenerálódást edzés után. Hasznosak lehetnek azok számára is, akik nehezen érik el a fehérjebeviteli céljaikat.
A fehérjeszeletek nem biztos, hogy alkalmasak a gyermekek számára, akiknek alacsonyabb a fehérjeigénye.
A Verywell Health szerint keress olyan fehérjeszeleteket, amelyek tartalmaznak szénhidrátokat, mivel ezek energiaforrást biztosítanak. Ezenkívül a szénhidrátok segítenek feltölteni a glikogénraktárakat edzés után.
