Szakértő válaszol: ekkor együnk edzés után

A proteinszelet kényelmes módja lehet a fehérjeszükséglet fedezésének és a vércukorszint stabilizálásának. Elfogyasztásának az energia és a regenerálódás szempontjából legjobb időpontja attól függ, hogy mikor edzel.

Várj, mielőtt megennéd a napi proteinszeletedet!

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Mikor a legjobb proteinszeletet fogyasztani az energia és a regenerálódás érdekében?

Az energia és a regenerálódás érdekében a legjobb edzés után két órán belül, ideális esetben közvetlenül az edzés után elfogyasztani. A fehérjeszelet (más néven proteinszelet) segít növelni a szénhidrátok révén az energiaszintedet, és elősegíti a regenerálódást.

Ha edzés után röviddel megeszel egyet, az segít fenntartani az energiaszintedet egész nap, és elősegíti a szervezeted regenerálódását, lehetővé téve, hogy megbirkózz a nap hátralévő részével és a következő edzésekkel.

Amy Brownstein dietetikus szerint:

Az általános energiaszint és regenerálódás szempontjából a legfontosabb a napi fehérjebevitel

– írja a szakértő.

Kinek hasznos egy fehérjeszelet?

Bárki hasznát veheti, azonban nem szabad az étkezés helyettesítőjeként használni orvosi konzultáció nélkül. A fehérjeszeletek kényelmes, gyors rágcsálnivalók , amelyek elősegítik az energiaszint növelését és a regenerálódást edzés után. Hasznosak lehetnek azok számára is, akik nehezen érik el a fehérjebeviteli céljaikat.

A fehérjeszeletek nem biztos, hogy alkalmasak a gyermekek számára, akiknek alacsonyabb a fehérjeigénye.

A Verywell Health szerint keress olyan fehérjeszeleteket, amelyek tartalmaznak szénhidrátokat, mivel ezek energiaforrást biztosítanak. Ezenkívül a szénhidrátok segítenek feltölteni a glikogénraktárakat edzés után.