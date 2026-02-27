RETRO RÁDIÓ

A szingli nők fellegvára lett Budapest - meglepő listára került fel a főváros

Keresed az igazit, vagy csak egy izgalmas randira vágysz? Úgy tűnik, Budapest az egyik legjobb helyen van a térképen! Egy friss összeállítás szerint a magyar főváros bekerült Európa azon 10 városa közé, ahol a legmagasabb a szingli nők aránya.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.02.27. 08:30
turizmus szinglik Budapest

Ha eddig azt hitted, hogy csak te küzdesz a pártalálással a nagyvárosi dzsungelben, van egy hírünk: Budapest hivatalosan is a szingli nők egyik európai fellegvára lett. A GreekReporter által közzétett lista ezúttal nem az alapján ajánlja az európai városokat, mint úticélt, hogy hol a legtöbb a látnivaló, vagy hol a legjobb az étel, hanem a nők és férfiak arányát, valamint a demográfiai mutatókat vizsgálva rangsorolta a kontinens városait. A cél ezúttal az volt, hogy kiderüljön: hol él a legtöbb szingli nő, azaz hol van a legjobb esély belebonyolódni egy alkalmi kapcsolatba turistaként. Íme az eredmény!

szingli nők Budapest
Párra várva? Egy friss felmérés szerint a magyar főváros a top 10-ben van Európában, a szingli nők tekintetében. Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels (illusztráció)

A szingli nők európai fővárosai között ott van Budapest

A magyar főváros épphogy befért a top10-be és a 10. helyet foglalja el a listán, miután a fővárosban 114,9 %-os a nő-férfi arány a hölgyek javára. Az indoklás szerint,

a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapesten rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő él. 

A portál megjegyzi, hogy Budapest 

  • lenyűgöző építészetéről, 
  • gazdag történelméről és 
  • élénk éjszakai életéről ismert. 

A város emellett számos bárnak, klubnak és „romkocsmának” ad otthont, amelyek Budapest társasági életének központi elemévé váltak. A lista első helyén a lett főváros, Riga áll, ahol legendásan magas a nők aránya a férfiakhoz képest. Őt követi a portugál Porto, majd a spanyol Salamanca. Érdekesség, hogy a görög Thesszaloniki is előkelő helyen, a 4. pozícióban végzett. 

További érdekesség, hogy a csajozni vágyó turisták számára akár egy portugál körutazás sem lehet rossz ötlet, miután az ezüstérmes Porto mellett a főváros Lisszabon, valamint Funchal és Coimbra is bekerült a top 10-be.

A top 10-es lista így fest:

  1. Riga (Lettország)
  2. Porto (Portugália)
  3. Salamanca (Spanyolország)
  4. Thesszaloniki (Görögország)
  5. Lisszabon (Portugália)
  6. Varsó (Lengyelország)
  7. Funchal (Portugália)
  8. Coimbra (Portugália)
  9. Madrid (Spanyolország)
  10. Budapest (Magyarország)

Miért éppen mi?

Budapest nemcsak a szépségéről és a fürdőiről híres, hanem a statisztikák szerint a társkereső alkalmazások, mint például a Tinder használatában is az európai élmezőnyhöz tartozunk, miután a 12. legmagasabb használati arány nálunk mérhető - a randiapp adatai szerint legalábbis. Uraim: irány hát a város, hölgyek, ti pedig ne csüggedjetek: a statisztika szerint ti vagytok a főváros legértékesebb kincsei!

 

