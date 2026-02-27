A szingli nők fellegvára lett Budapest - meglepő listára került fel a főváros

Ha eddig azt hitted, hogy csak te küzdesz a pártalálással a nagyvárosi dzsungelben, van egy hírünk: Budapest hivatalosan is a szingli nők egyik európai fellegvára lett. A GreekReporter által közzétett lista ezúttal nem az alapján ajánlja az európai városokat, mint úticélt, hogy hol a legtöbb a látnivaló, vagy hol a legjobb az étel, hanem a nők és férfiak arányát, valamint a demográfiai mutatókat vizsgálva rangsorolta a kontinens városait. A cél ezúttal az volt, hogy kiderüljön: hol él a legtöbb szingli nő, azaz hol van a legjobb esély belebonyolódni egy alkalmi kapcsolatba turistaként. Íme az eredmény!

Párra várva? Egy friss felmérés szerint a magyar főváros a top 10-ben van Európában, a szingli nők tekintetében. Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels (illusztráció)

A szingli nők európai fővárosai között ott van Budapest

A magyar főváros épphogy befért a top10-be és a 10. helyet foglalja el a listán, miután a fővárosban 114,9 %-os a nő-férfi arány a hölgyek javára. Az indoklás szerint,

a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapesten rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő él.

A portál megjegyzi, hogy Budapest

lenyűgöző építészetéről,

gazdag történelméről és

élénk éjszakai életéről ismert.

A város emellett számos bárnak, klubnak és „romkocsmának” ad otthont, amelyek Budapest társasági életének központi elemévé váltak. A lista első helyén a lett főváros, Riga áll, ahol legendásan magas a nők aránya a férfiakhoz képest. Őt követi a portugál Porto, majd a spanyol Salamanca. Érdekesség, hogy a görög Thesszaloniki is előkelő helyen, a 4. pozícióban végzett.

További érdekesség, hogy a csajozni vágyó turisták számára akár egy portugál körutazás sem lehet rossz ötlet, miután az ezüstérmes Porto mellett a főváros Lisszabon, valamint Funchal és Coimbra is bekerült a top 10-be.

A top 10-es lista így fest:

Riga (Lettország) Porto (Portugália) Salamanca (Spanyolország) Thesszaloniki (Görögország) Lisszabon (Portugália) Varsó (Lengyelország) Funchal (Portugália) Coimbra (Portugália) Madrid (Spanyolország) Budapest (Magyarország)

Miért éppen mi?

Budapest nemcsak a szépségéről és a fürdőiről híres, hanem a statisztikák szerint a társkereső alkalmazások, mint például a Tinder használatában is az európai élmezőnyhöz tartozunk, miután a 12. legmagasabb használati arány nálunk mérhető - a randiapp adatai szerint legalábbis. Uraim: irány hát a város, hölgyek, ti pedig ne csüggedjetek: a statisztika szerint ti vagytok a főváros legértékesebb kincsei!