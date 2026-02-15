Budapestre nemcsak a gulyás és a romkocsmák miatt jönnek a turisták - így lehet a kultúra a főváros turisztikai vonzereje

A Budapest kultúrájáról és turisztikai vonzerejéről szóló beszélgetést Heil Kristóf, a BP Műhely operatív igazgatója vezette és rögtön az elején azt kérte: tisztázzák, kinek mit jelent a kultúra, mert a kulturális turizmusról csak így érdemes beszélni.

Beszéljük meg, Budapest! Kultúra, mint turisztikai vonzerő a fővárosban Fotó: BPmŰHELY

Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró a lehető legszélesebbre nyitotta a fogalmat, szerinte:

a kultúra turisztikai értelemben nem csak múzeum és színház, hanem az épített örökség, a Duna-parti panoráma, az Országház vagy éppen a Halászbástya ugyanúgy ide tartozik, mint a komolyzenei kínálat, a filmturizmus – hiszen Budapest gyakran játszott már el más városokat is –, sőt a gasztronómia is.

Budapest kultúrája, így nem egyetlen műfaj, hanem egy teljes paletta, amitől a város egyszerre lehet elegáns, látványos, és közben hétköznapi módon is élhető.

Weyer Balázs innen egy lépéssel hátrébb lépett: szerinte a kultúra evolúciós értelemben közösségi ragasztó, amivel kapcsolódunk egymáshoz, és ami a város kisugárzását adja. Turistaként valójában élményt keresünk, újat akarunk átélni, és ezek az élmények sokszor kulturális jelenségeken keresztül vésődnek belénk: ízek, dallamok, formák, színek, ritmusok által.

Nagy Zsombor, Pesti Vigadó ügyvezetője egy különösen erős gondolattal tette személyessé a témát: a kultúra szó gyökere nemcsak a „műveléshez”, hanem ahhoz is kapcsolódik, hogy valahol időt töltünk, gondozunk valamit, „lakjuk” a teret. Magyarán: a kultúra ott kezdődik, ahogyan élünk, és ahogyan egymáshoz fordulunk. Ezen a ponton hangzott el a beszélgetés egyik kulcsmondása is:

az emberek nem épületekért utaznak, hanem gondolatokért, kapcsolódásokért, emberi történetekért.

Ez a mondat később többször visszaköszönt, mert minden gyakorlati kérdés, programkínálat, marketing, pozicionálás végül ide futott ki: hogyan lesz Budapestből fotózható díszlet helyett megtapasztalható, megélhető kulturális élmény?

A Pesti Vigadó Makovecz termében tartották a rendezvényt / Fotó: BP Műhely

Heil Kristóf megkérdezte a vendégeket: mi Budapest narratívája, mi az a mondat, amit a város el akar mondani magáról a világnak? A beszélgetésben többször előkerült a szakmai különbség arculat és imázs között: az arculat az, amit mi szeretnénk magunkról mutatni, az imázs pedig az, amit a külvilág ténylegesen gondol rólunk. Weyer Balázs, a Hangvető programigazgatója, a World Music Expo magyarországi kiállításának szervezője elmondta: a városokról kialakuló „címkék” nagyon makacsak. Amit a világ egyszer Budapestként elraktároz, azt csak hosszú idő alatt lehet finoman átírni. Ha a fejünkben van top 3–5 szó egy városról, azt nem lehet egy kampánnyal lecserélni, csak évtizedes, következetes munkával lehet legfeljebb mellé tenni új elemeket, de azoknak valósaknak kell lenniük, különben kilóg a lóláb.