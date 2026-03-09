Innen már nincs visszaút, Gulácsi egyre nagyobb bajba kerül
Ha felépül sérüléséből a magyar kapus, akkor sem térhet vissza a kezdőcsapatba? Gulácsi Péter posztriválisáról áradozik mindenki Lipcsében.
Noha a kapott gól nélküli meccsek specialistájával, Gulácsi Péterrel ellentétben Maarten Vandevoordtak a szezonbeli 12. meccsén sem sikerült először "nulláznia" az RB Leipzig kapujában, az Augsburg ellen 2-1-re megfordított német bajnoki mérkőzés után nem győzik dicsérni a magyar klublegenda helyettesét. A sérülés miatt várhatóan áprilisig kidőlő Gulácsi helyére a Bundesliga-csapatba került belga kapusról Ole Werner vezetőedző mellett a játékostársai és a sportsajtó is áradozik, miután megannyi nagy védés mellett még egy tizenegyest is hárított. Leginkább az ő érdemének tartják, hogy Orbán Williék győztek és továbbra is versenyben vannak a Bajnokok Ligája-szereplést jelentő első négy hely egyikéért – a klub híreivel foglalkozó RB Live már egyenesen arról ír, hogy Gulácsi várhatóan a felépülése után sem kerül majd vissza a kezdőcsapata.
Pedig míg Vandevoordt az említett eddigi 8 tétmeccsén összesen 12 gólt kapott (azaz mérkőzésenként átlag másfelet), a már-már temetett Gulácsit 22 mérkőzésen összesen 28-szor mattolták az ellenfelek – ez 1,27-es átlagot jelent –, ráadásul 10-szer zárt kapott gól nélkül. Utóbbi értékkel még mindig második a dortmundi Gregor Kobel mögött az egész Bundesliga-mezőnyben, pedig mióta megsérült, a riválisai már hárommal több Bundesliga-meccsen védtek.
Gulácsi Péter posztriválisa a kezdőcsapatban ragadhat
A lipcsei híroldal szerint Vandevoordt "ragyogó védésekkel" és "kiemelkedő teljesítménnyel" pótolta a sérült Gulácsit, és Werner edző saját magát is kijavítva dicsérte belga kapusát, akinek "a csúcsformája felbecsülhetetlenül fontos" a BL-részvételért vívott küzdelemben.
– A kapusunk jó teljesítményt nyújtott. Sőt, inkább nagyon jót! Az egész kapus stábunk talán a liga legjobbja. Maarten egy nyugodt srác, de extrém módon fókuszált. A csapat teljesen elfogadta, nemcsak a játéka miatt, hanem emberként is – mondta Ole Werner a szezonban első számú kapusként szerepeltetett, de február közepén legalább másfél hónapra térdsérülés szenvedett Gulácsi Péter helyetteséről, aki egy kivédett büntető mellett négy bravúros hárítással is meccsben tartotta a csapatát, és az Augsburg 14 próbálkozása, illetve 3,24-es xG-értéke (ez a helyzetek alapján statisztikailag várható gólok száma) dacára kapott csak egy gólt.
Jó érzés, hogy segíteni tudtam a csapatot. De végül is ez a dolgom, szóval nincs ebben semmi különleges. Ez a munkám
"Volt feladatom bőven, és bár jobban szeretem a sima, három-négy gólos győzelmeket, de a futball már csak ilyen, lényeg a győzelem. Továbbra is nehéz meccsek várnak ránk, de magabiztosan készülhetünk rájuk" – mondta Maarten Vandevoordt.
Az RB Leipzig-Augsburg (2-1) Bundesliga-meccs összefoglalója:
Az RB Leipzig legközelebb vasárnap (19.30, tv: Aréna 4) a közvetlenül előtte negyedik VfB Stuttgart vendégeként játszik a Bundesliga 26. fordulójában, majd öt nappal később a jelenleg harmadik Hoffenheimet fogadja a BL-indulás szempontjából sorsdöntő rangadókon – minden bizonnyal továbbra is Vandevoordttal a kapu előtt.
A Bundesliga állása
- Bayern München 66 pont
- Borussia Dortmund 55
- Hoffenheim 49
- Stuttgart 47 (50-34)
- Leipzig 47 (48-34)
- Leverkusen 44
