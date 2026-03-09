„Kilátástalan helyzetbe kerültem” – Szívbemarkoló vallomást tett élete legsötétebb időszakáról Horváth Gréta

A csinos sztáranyuka most lerántotta a leplet a felszín alatti fájdalmas küzdelmeiről. Bár követői legtöbbször csak a csillogást, a tévés sikereket és a tökéletes posztokat látják a közösségi oldalakon, a valóság sokszor egészen más képet fest. Horváth Gréta sosem rejtette véka alá, ha nehézségekkel kellett szembenéznie, de most olyan mély sebeket tépett fel, amelyek sok nő számára lehetnek ismerősek.

Horváth Gréta egyedülálló anyaként kell, hogy helyt álljon (Fotó: Instagram / Horváth Gréta)

Fájdalmas valóság: Horváth Gréta számára kisfia nevelése a legfontosabb

A Farm VIP sztárja, noha még csak a harmincas évei elején jár, már két váláson is túl van. A reality-sztár mindkét alkalommal igyekezett megmenteni a házasságát, ám az élet más tervet szánt neki. Horváth Gréta válása óta egyedül neveli kisfiát, a nehézségek pedig egyre csak gyűltek.

Egy nőnek egyedül gyereket nevelni, munkát megoldani, érzelmileg helytállni, stabilnak maradni mentálisan, az szerintem az egyik legnagyobb feladat

– vallotta be őszintén a Pszicho Apu podcastműsorban a tévésztár. Habár az élet sok furcsa és nehéz szituációba sodorta már, az egyedülálló anyaság minden eddigi extrém kihívást felülmúlt az életében.

A mindennapok taposómalma és a kilátástalanság érzése annak idején őt is teljesen felőrölte. A reggeli kapkodás, a rohanás a munkába, miközben a szíve megszakad a gyermekéért – ezek a percek mély nyomot hagytak a lelkében.

Horváth Gréta gyereke után a munkájában is helyt kellett, hogy álljon

Elvittem a gyereket reggel az óvodába, mikor még sötét volt, bementem dolgozni... Akkor vonattal jártam, majd elindultam a munkahelyemről, és a gyereket megint sötétben hoztam el. Ott azért kapart a bűntudat, hogy vajon jó lesz ez így?

– elmélkedett Gréta, akire a lelki teher mellett az anyagi biztonság megteremtése is óriási súlyként nehezedett rá. Hiába akart volna éjt nappallá téve dolgozni, hogy mindent megadjon a kisfiának, egy csonka családban be vannak határolva a lehetőségek. „Több pénzt nem tudsz keresni, mert már éjszaka hova mész el dolgozni? Ki vigyáz olyankor a gyerekre?” – tette fel a fájó kérdést a TV2 sztárja, majd bevallotta, hogy akkoriban eléggé kilátástalannak érezte a helyzetet. Fiatal, ambiciózus nőként, tele tervekkel, szinte fojtogató volt számára a helyzet.