Az Ecce homo-val és a Búcsúval jelentkezett húsvét előtt az Ismerős Arcok

A januári Aréna nagykoncert után márciusban, nagyböjt idején új albummal örvendeztette meg a közönséget az Ismerős Arcok zenekar. A most megjelent Ecce homo tizenhárom vadonatúj dalt tartalmaz. Az album felvezető klipje a Búcsú, amely azoknak a művészlegendáknak állít emléket, akik - Nyerges Attila, a zenekar énekese szavait idézve - „túl korán távoztak közülünk, de a művészetük velünk maradt”. Az albumon mutatkozik be Papp Gyula billentyűs, a Búcsúban közreműködött Eperjes Károly és Dörner György Kossuth-díjas színművészek is.

Húsvét előtt, a böjti időben jelent meg az Ecce homo (Íme, az ember), az Ismerős Arcok új albuma

A Búcsú című dalhoz készült videóklipben feltűnik többek között Latinovits Zoltán, Bujtor István, Bubik István, Őze Lajos, Kálloy Molnár Péter és Tompos Kátya is. Eperjes Károly és Dörner György közreműlködésükkel és jelenlétükkel személyes hangvételt adnak a Búcsúnak.

A Búcsú számunkra nemcsak egy dal, hanem főhajtás is azok előtt, akik túl korán mentek el. Megható és felemelő élmény volt együtt dolgozni Szamócával és Dörner Gyurival, mintha egy nemzedék hangja szólalt volna meg velük együtt

-árulta el Nyerges Attila, az Ismerős Arcok énekes-gitáros frontembere.

Ismerős Arcok: a doboknál Kovacsik Tamás

A zenekar dobosa, Kovacsik Tamás kérdésünkre elmondta, két gyermekkori ikonja: Eperjes Károly és Dörner György jelenléte a klipben hatalmas megtiszteltetés, igazi örömünnep számára.

Dobosként nekem különösen fontos az idő, ebben a dalban viszont az idő hiányáról szól minden. A Búcsú forgatása emlékeztetett rá, milyen törékeny az, amit természetesnek veszünk.

Az album borítóján Munkácsy Mihály Ecce homo! című festménye

20 éve az összetartozásról szólnak az Ismerős Arcok dalai

Az Ismerős Arcok több mint húsz éve meghatározó szereplője a magyar könnyűzenei életnek. Dalaikban állandóan megjelennek az identitás, az összetartozás, a hit és az emberi sors kérdései. Az Ecce homo album is ezt a gondolatiságot viszi tovább - személyes hangvételben. A névválasztás, („Íme az ember”), nem véletlen: a dalok korrajzot mutatnak az önmagából kifordult világról, amelyben élünk.