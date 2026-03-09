Rosszul sült el a diákcsíny, meghalt a tanár

Diákcsíny miatt vesztette életét egy középiskolai matematikatanár az Egyesült Államokban. Az iskola és a diákok is gyászolják a fiatalon elhunyt férfit.

Diákcsíny okozta a közkedvelt tanár tragikus halálát (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Tragikus módon vesztette életét egy amerikai középiskolai tanár, miután egy csínytevés áldozatává vált a saját otthon előtt. A tragédia március 5-én késő este történt a Georgia állambeli Gainesville-ben. Jason Hughes épp az otthonából lépett ki, amikor észrevette a telkén lévő tinédzsereket, akik toalettpapírral tekerték körbe a tanár telkén lévő fáit. (Ez Amerikában egy rendkívül elterjedt és közkedvelt csíny). Jason számon akarta kérni a diákokat, amikor megtörtént a baj. A tinédzserek ugyanis – miután lebuktat – az autójukba pattanva igyekeztek mielőbb elhagyni a helyszínt, az utánuk rohanó tanár pedig megbotlott, az útra esett, ahol az egyik tinédzser végül menekülés közben véletlenül elütötte. Az autót a 18 éves Jayden Ryan Wallace vezette. A fiú és két társa azonnal kipattant az autóból és a tanár segítségére sietett, ám a 40 éves férfi nem sokkal később a kórházban életét vesztette.

A 18 éves fiatalt már a helyszínen letartóztatták a rendőrök, járművel elkövetett emberölés miatt emeltek vádat ellene. Másik négy társának szintén a bíróság előtt kell felelnie a tetteiért.

Az egész iskola gyászolja az elhunyt tanárt

Az elhunyt tanár tiszteletére két nappal a halála után megemlékezést tartottak.

Ha bármikor problémám volt, felhívhattam őt – akár pénzügyi kérdésem volt, akár csak személyes gondjaim akadtak

– nyilatkozta az egyik diák, Shayden Maynor 11 Alive-nak.

Olivia Williams, az iskola egyik másodéves diákja az Atlanta News Firstnek megerősítette, Jason felesége is ugyanabban az iskolában tanított, és hogy a diákok igyekeznek támogatást nyújtani a nőnek férje szörnyű halála után – írja az Unilad.