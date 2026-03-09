RETRO RÁDIÓ

Figyelmeztetett az asztrológus: káosz vár mindenkire péntek 13-án

Igazi kozmikus káosz vár ránk péntek 13-án. Néhány dolgot érdemes lesz egészében elkerülni az asztrológus szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 17:00
péntek 13 Halak retrográd Merkúr

Az asztrológusok arra kérik az embereket, hogy kerüljék a nagyobb döntéseket, az utazásokat és a fontos beszélgetéseket 2026. március 13-án, pénteken, ugyanis egy ritka, kozmikus káosz várható, amire 45 éve nem volt példa. 

Igazi kozmikus káosz lesz az asztrológus szerint.
Igazi kozmikus káosz lesz az asztrológus szerint 2026 második péntek 13-án (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Figyelmeztetett az asztrológus: ez nem egy átlagos péntek 13 lesz

2026 március 13-án, pénteken egy rendkívül ritka kozmikus együttállás lesz, ugyanis a Merkúr retrográd a Halak jegyében lesz. Ez a pontos együttállás utoljára 1981. február 13-án történt.

Önmagában a Merkúr retrográd a Halak jegyében szintén ritka, az utolsó ilyen esemény 2019 márciusában volt, a következő pedig csak 2033 februárjában fog bekövetkezni. Azonban a fentiek egyike sem péntek 13-ára esett, így 2026. március 13-a valóban egyedi és kozmikusan rémisztő lesz.

Ez a 2026-os év legkaotikusabb asztrológiai együttállása. 1981 óta nem láttuk, hogy péntek 13-a ütközne a Halak jegyében retrográd Merkúrral. Ha át tudsz ütemezni valami fontosat erről a dátumról, tedd meg!

– tanácsolta Joanne Jones asztrológus.

Ez a retrográd most 2026. február 26-tól március 20-ig tart, és március 13-án éri el a csúcspontját.

A Halak tízszeresére erősíti az érzelmi érzékenységet. Ez azt jelenti, hogy régi érzések újra felszínre kerülhetnek, megoldatlan beszélgetések kísérthetnek, és az megérzésed túlpöröghet

– magyarázta Jones.

Néhány dolog, amit érdemes lesz elkerülni március 13-án:

  • Utazás foglalása vagy repülőjegy vásárlása
  • Szerződések vagy jogi dokumentumok aláírása
  • Komoly párkapcsolati beszélgetések folytatása
  • Drága technikai eszközök vagy háztartási gépek vásárlása
  • Új munkahely vagy nagyobb projektek indítása
  • Bármilyen vitát keltő tartalom közzététele a közösségi médiában
  • Impulzív pénzügyi döntések meghozatala

Mire számíthatunk március 13-án?

  • Kommunikációs káosz: Az üzenetek könnyen félreértelmezhetők, és az érzelmi reakciók gyorsan eszkalálódhatnak. Számíts rá, hogy a nap folyamán megsokszorozódnak a félreértések.
  • Technikai és utazási hibák: Késő vonatok, törölt járatok, technikai hibák, elveszett fájlok, ha valami rosszul sikerülhet, március 13-án látványosan fog bekövetkezni.
  • Érzelmi túlterhelés: Múltbeli sebek újra felszakadnak. Előfordulhat, hogy egy volt partnerre gondolsz, régi vitákat játszol le újra, vagy megmagyarázhatatlan szorongást érzel.
  • Fokozott intuíció: A megérzéseid élesebbek lesznek a szokásosnál. Hallgass a megérzéseidre és az ismétlődő gondolatokra, a tudatalattid próbál mondani valamit! – írja a Mirror.

 

