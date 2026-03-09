Figyelmeztetett az asztrológus: káosz vár mindenkire péntek 13-án
Igazi kozmikus káosz vár ránk péntek 13-án. Néhány dolgot érdemes lesz egészében elkerülni az asztrológus szerint.
Az asztrológusok arra kérik az embereket, hogy kerüljék a nagyobb döntéseket, az utazásokat és a fontos beszélgetéseket 2026. március 13-án, pénteken, ugyanis egy ritka, kozmikus káosz várható, amire 45 éve nem volt példa.
Figyelmeztetett az asztrológus: ez nem egy átlagos péntek 13 lesz
2026 március 13-án, pénteken egy rendkívül ritka kozmikus együttállás lesz, ugyanis a Merkúr retrográd a Halak jegyében lesz. Ez a pontos együttállás utoljára 1981. február 13-án történt.
Önmagában a Merkúr retrográd a Halak jegyében szintén ritka, az utolsó ilyen esemény 2019 márciusában volt, a következő pedig csak 2033 februárjában fog bekövetkezni. Azonban a fentiek egyike sem péntek 13-ára esett, így 2026. március 13-a valóban egyedi és kozmikusan rémisztő lesz.
Ez a 2026-os év legkaotikusabb asztrológiai együttállása. 1981 óta nem láttuk, hogy péntek 13-a ütközne a Halak jegyében retrográd Merkúrral. Ha át tudsz ütemezni valami fontosat erről a dátumról, tedd meg!
– tanácsolta Joanne Jones asztrológus.
Ez a retrográd most 2026. február 26-tól március 20-ig tart, és március 13-án éri el a csúcspontját.
A Halak tízszeresére erősíti az érzelmi érzékenységet. Ez azt jelenti, hogy régi érzések újra felszínre kerülhetnek, megoldatlan beszélgetések kísérthetnek, és az megérzésed túlpöröghet
– magyarázta Jones.
Néhány dolog, amit érdemes lesz elkerülni március 13-án:
- Utazás foglalása vagy repülőjegy vásárlása
- Szerződések vagy jogi dokumentumok aláírása
- Komoly párkapcsolati beszélgetések folytatása
- Drága technikai eszközök vagy háztartási gépek vásárlása
- Új munkahely vagy nagyobb projektek indítása
- Bármilyen vitát keltő tartalom közzététele a közösségi médiában
- Impulzív pénzügyi döntések meghozatala
Mire számíthatunk március 13-án?
- Kommunikációs káosz: Az üzenetek könnyen félreértelmezhetők, és az érzelmi reakciók gyorsan eszkalálódhatnak. Számíts rá, hogy a nap folyamán megsokszorozódnak a félreértések.
- Technikai és utazási hibák: Késő vonatok, törölt járatok, technikai hibák, elveszett fájlok, ha valami rosszul sikerülhet, március 13-án látványosan fog bekövetkezni.
- Érzelmi túlterhelés: Múltbeli sebek újra felszakadnak. Előfordulhat, hogy egy volt partnerre gondolsz, régi vitákat játszol le újra, vagy megmagyarázhatatlan szorongást érzel.
- Fokozott intuíció: A megérzéseid élesebbek lesznek a szokásosnál. Hallgass a megérzéseidre és az ismétlődő gondolatokra, a tudatalattid próbál mondani valamit! – írja a Mirror.
