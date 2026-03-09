Figyelmeztetett az asztrológus: káosz vár mindenkire péntek 13-án

Az asztrológusok arra kérik az embereket, hogy kerüljék a nagyobb döntéseket, az utazásokat és a fontos beszélgetéseket 2026. március 13-án, pénteken, ugyanis egy ritka, kozmikus káosz várható, amire 45 éve nem volt példa.

Igazi kozmikus káosz lesz az asztrológus szerint 2026 második péntek 13-án (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Figyelmeztetett az asztrológus: ez nem egy átlagos péntek 13 lesz

2026 március 13-án, pénteken egy rendkívül ritka kozmikus együttállás lesz, ugyanis a Merkúr retrográd a Halak jegyében lesz. Ez a pontos együttállás utoljára 1981. február 13-án történt.

Önmagában a Merkúr retrográd a Halak jegyében szintén ritka, az utolsó ilyen esemény 2019 márciusában volt, a következő pedig csak 2033 februárjában fog bekövetkezni. Azonban a fentiek egyike sem péntek 13-ára esett, így 2026. március 13-a valóban egyedi és kozmikusan rémisztő lesz.

Ez a 2026-os év legkaotikusabb asztrológiai együttállása. 1981 óta nem láttuk, hogy péntek 13-a ütközne a Halak jegyében retrográd Merkúrral. Ha át tudsz ütemezni valami fontosat erről a dátumról, tedd meg!

– tanácsolta Joanne Jones asztrológus.

Ez a retrográd most 2026. február 26-tól március 20-ig tart, és március 13-án éri el a csúcspontját.

A Halak tízszeresére erősíti az érzelmi érzékenységet. Ez azt jelenti, hogy régi érzések újra felszínre kerülhetnek, megoldatlan beszélgetések kísérthetnek, és az megérzésed túlpöröghet

– magyarázta Jones.

Néhány dolog, amit érdemes lesz elkerülni március 13-án:

Utazás foglalása vagy repülőjegy vásárlása

Szerződések vagy jogi dokumentumok aláírása

Komoly párkapcsolati beszélgetések folytatása

Drága technikai eszközök vagy háztartási gépek vásárlása

Új munkahely vagy nagyobb projektek indítása

Bármilyen vitát keltő tartalom közzététele a közösségi médiában

Impulzív pénzügyi döntések meghozatala

Mire számíthatunk március 13-án?