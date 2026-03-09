Egyik csoda a másik után: anya lett a meddő nő, elképesztő betegségeket győzött le a babája

Csodás fordulatot vett egy 39 éves nő élete, aki már lemondott az anyaságról. Ám egy ismerkedést követő randi után hatalmas meglepetés érte: pozitív lett a terhességi tesztje. A váratlan jó hírt rosszak követték, ám a születendő gyermek már az anyaméhben is elképesztő erőről tett tanúbizonyságot. Több csoda is történt!

Egyik csoda a másik után: meddő volt, majd várandós lett, kislánya pedig a súlyos betegségei ellenére is jól van (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Kész csoda: meddőségből érkezett a kislány a világra

A 39 éves Rebecca Shelley mindig is arról álmodott, hogy egyszer édesanya lesz. Ám a dolgok másképp alakultak: tíz év házasság után elvált a férjétől, ráadásul az orvosi vizsgálatok eredményei is elkeserítették. Kiderült: nincs természetes ovulációja, így nem lehet gyermeke. Rebecca végső reményt látott a lombikprogramban, melyre összesen 5,2 millió forintnak megfelelő összeget költött még 2022-ben, ám az nem hozott sikert így anő végül feladta, hogy valaha is anya lesz. A párkapcsolatról azonban nem mondott le! Regisztrált a Bumble társkeresőn, ahol pár nappal később megismerkedett a 40 éves Dave Deannel. Az első randevún órákon keresztül beszélgettek, s Rebecca annyira biztonságban érezte magát, hogy megosztotta a férfival a lombikbébis nehézségeit.

„Korainak tűnt a közös jövő tervezése, de tetszett, hogy őszinte volt. Hosszasan sétáltunk, meghitt estéket töltöttünk együtt, Dave nálam is aludt” – mesélte Rebecca a The Sunnak. Két héttel később a nő furcsa tüneteket tapasztalt. Először azt hitte, vírusfertőzés áll a dolgok háttérben. Majd a biztonság kedvéért csinált egy terhességi tesztet, s meglepően tapasztalta, hogy az pozitív eredményt mutatott.

Percekig csak bámultam az eredményt. Lesokkolt. Végül csináltam még egyet, hogy biztos legyek. A következő is pozitív lett. Terhes lettem

– emlékszik vissza a hihetetlen, ám egyben örömteli pillanatra az édesanya. Mint mondja, nem védekeztek, hiszen közölték az orvosai, hogy természetes úton nem eshet teherbe. A pár az ötödik randijuk után nézett gyermekáldás elé.

A felhőtlen öröm azonban nem tartott örökké. A terhesség 14. hetében a vérvizsgálat aggasztó eredményt mutatott; Rebecca gyermekénél 99 százalékos eséllyel állapították meg a Down-szindróma diagnózisát, majd a 20 héten kiderült, hogy a kisbabának egy veleszületett szívproblémával is szembe kell néznie. A párnak felajánlották a terhesség megszakítását, ám ők a nehézségek ellenére ragaszkodtak a gyermekükhöz. Két héttel később kiderült, hogy Rebecca kislányt hord a szíve alatt.

Az orvosok figyelmeztettek, nem biztos, hogy túléli a terhességet, és ez szörnyen aggasztott

– mondta Rebecca, aki hozzátette, hogy segítség és tanácsadás reményében felkeresték a Tiny Tickers nevű alapítványt. Mint mondja, ez volt az egyik lehető legjobb döntés, hiszen rengeteg segítséget kaptak az alapítványtól. A kicsi Violet végül császármetszéssel, koraszülöttként jött világra 2023 márciusában, s a születése után elvégzett vizsgálatok is kimutatták a Down-szindrómát. Hat napig tartották kórházban a kisbabát, akit végül hazaengedtek, majd mindössze 8 hónapos korában egy hatórás szívműtéten esett át, mely sikerrel végződött. A pár azóta is együtt van, és a kicsi Violet is jó egészségnek örvend – írja a The Sun.