RETRO RÁDIÓ

Egyik csoda a másik után: anya lett a meddő nő, elképesztő betegségeket győzött le a babája

Fordulatot hozott az ötödik randi. Újabb és újabb csoda éri a nőt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 18:30
Down-szindróma várandós meddő

Csodás fordulatot vett egy 39 éves nő élete, aki már lemondott az anyaságról. Ám egy ismerkedést követő randi után hatalmas meglepetés érte: pozitív lett a terhességi tesztje. A váratlan jó hírt rosszak követték, ám a születendő gyermek már az anyaméhben is elképesztő erőről tett tanúbizonyságot. Több csoda is történt!

Csoda-csoda hátán: meddő volt, majd várandós lett, kislánya pedig a betegségei ellenére is jól van
Egyik csoda a másik után: meddő volt, majd várandós lett, kislánya pedig a súlyos betegségei ellenére is jól van (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Kész csoda: meddőségből érkezett a kislány a világra

A 39 éves Rebecca Shelley mindig is arról álmodott, hogy egyszer édesanya lesz. Ám a dolgok másképp alakultak: tíz év házasság után elvált a férjétől, ráadásul az orvosi vizsgálatok eredményei is elkeserítették. Kiderült: nincs természetes ovulációja, így nem lehet gyermeke. Rebecca végső reményt látott a lombikprogramban, melyre összesen 5,2 millió forintnak megfelelő összeget költött még 2022-ben, ám az nem hozott sikert így anő végül feladta, hogy valaha is anya lesz. A párkapcsolatról azonban nem mondott le! Regisztrált a Bumble társkeresőn, ahol pár nappal később megismerkedett a 40 éves Dave Deannel. Az első randevún órákon keresztül beszélgettek, s Rebecca annyira biztonságban érezte magát, hogy megosztotta a férfival a lombikbébis nehézségeit. 

„Korainak tűnt a közös jövő tervezése, de tetszett, hogy őszinte volt. Hosszasan sétáltunk, meghitt estéket töltöttünk együtt, Dave nálam is aludt” – mesélte Rebecca a The Sunnak. Két héttel később a nő furcsa tüneteket tapasztalt. Először azt hitte, vírusfertőzés áll a dolgok háttérben. Majd a biztonság kedvéért csinált egy terhességi tesztet, s meglepően tapasztalta, hogy az pozitív eredményt mutatott.

Percekig csak bámultam az eredményt. Lesokkolt. Végül csináltam még egyet, hogy biztos legyek. A következő is pozitív lett. Terhes lettem

– emlékszik vissza a hihetetlen, ám egyben örömteli pillanatra az édesanya. Mint mondja, nem védekeztek, hiszen közölték az orvosai, hogy természetes úton nem eshet teherbe. A pár az ötödik randijuk után nézett gyermekáldás elé. 

A felhőtlen öröm azonban nem tartott örökké. A terhesség 14. hetében a vérvizsgálat aggasztó eredményt mutatott; Rebecca gyermekénél 99 százalékos eséllyel állapították meg a Down-szindróma diagnózisát, majd a 20 héten kiderült, hogy a kisbabának egy veleszületett szívproblémával is szembe kell néznie. A párnak felajánlották a terhesség megszakítását, ám ők a nehézségek ellenére ragaszkodtak a gyermekükhöz. Két héttel később kiderült, hogy Rebecca kislányt hord a szíve alatt. 

Az orvosok figyelmeztettek, nem biztos, hogy túléli a terhességet, és ez szörnyen aggasztott

– mondta Rebecca, aki hozzátette, hogy segítség és tanácsadás reményében felkeresték a Tiny Tickers nevű alapítványt. Mint mondja, ez volt az egyik lehető legjobb döntés, hiszen rengeteg segítséget kaptak az alapítványtól. A kicsi Violet végül császármetszéssel, koraszülöttként jött világra 2023 márciusában, s a születése után elvégzett vizsgálatok is kimutatták a Down-szindrómát. Hat napig tartották kórházban a kisbabát, akit végül hazaengedtek, majd mindössze 8 hónapos korában egy hatórás szívműtéten esett át, mely sikerrel végződött. A pár azóta is együtt van, és a kicsi Violet is jó egészségnek örvend – írja a The Sun.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu