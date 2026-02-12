„Egyre rosszabb a helyzet” – nagy fájdalmai vannak a Down-szindrómás Dominiknak

Több mint egy hete tart a Down-szindrómás Dominik kálváriája. A 10 éves fiú életét szörnyű fájdalmak keserítik meg, de még az orvosok sem tudtak rájönni, hogy mi okozhatja a problémát.

Középen a Down-szindrómás Dominik az anyukája és a testvére mellett / Fotó: beküldött

Szörnyű fájdalmakkal küzd a Down-szindrómás Dominik

Kovács Valéria egyedül neveli két kisfiát, a 10 éves, Down-szindrómás Dominikot és a 8 éves Patrikot. Az Ausztriában élő család nagyon összetartó, és megviseli őket, hogy Dominiknak éjjel-nappal szörnyű fájdalmai vannak. A korábbi laboreredményei negatívak lettek, így az orvosok további kivizsgálásokat javasolnak, de addig Dominik szenved. Sírva alszik el esténként és napközben is hasfájásra panaszkodik.

Jelenleg egyre rosszabb a helyzet. Egyik este fél óra alatt hétszer sírt fel a gyerek, hogy fáj a hasa. A fájdalomcsillapító nem segít, kimerültségében aludt el

– mesélte az anyuka.

Dominik vidám kisfiú, de a napokban a hasfájás megkeseríti az életét / Fotó: beküldött

Most székletmintát vesznek tőle és dietetikushoz küldték. Jelenleg gluténmentes diétán van, de az orvos mást javasolt.

Lehet, hogy laktózérzékenység, nem tudjuk, a lényeg az, hogy a gyereknek mindent ennie kell orvosi utasításra, glutént is, mert majd a dietetikus dönti el a vérkép alapján, hogy mit hagyjunk el. Emiatt napközben hasi görcsei lehetnek. Túl sok mindent nem tudunk tenni addig, amíg a dietetikus rá nem jön, hogy mi a probléma

– mondta az aggódó anyuka.

Valéria bízik benne, hogy mihamarabb kiderül, miért fáj Dominik hasa, és elmúlnak a szörnyű fájdalmai.