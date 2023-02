Elképesztő összefogás: teljesült az álma a 8 éves Down-szindrómás Szabinak

Fogd meg kezem, csináljuk együtt!

– megható történetről számolt be lapunknak Kovács Horváth Gyöngyi. A 9. kerületi József Attila-lakótelepen élő édesanya minden percét az örökbe fogadott gyermekével, a 8 éves Down-szindrómás Szabival tölti. A kisfiú nem beszél, de mindent megért, mutogatással és jelzésekkel kommunikál. Így „szólt” egy héttel ezelőtt édesanyjának is, hogy mi lenne szíve leghőbb vágya.

Rengetegen akartak segíteni Szabinak – Fotó: Olvasói

A cirkuszban jött meg az „ihlet”

Szabi iskolába jár, de a betegsége miatt csak néhány órára, így tulajdonképpen az egész napot együtt töltjük

– kezdte Gyöngyi.

Emiatt mindig próbálunk kitalálni valamilyen programot, hogy ne unatkozzunk. Az egyik nap, éppen a Fővárosi Nagycirkuszban voltunk, megnéztük a Jégcirkusz nevű műsort, ami nagyon nagy hatással volt ránk. Szabi már ott jelezte felém, hogy nagyon tetszik neki, hogy korcsolyáznak és ő is szeretné kipróbálni.

Az édesanya először csak a helyi jégpályára, a Lobogó Jégcsarnokba vitte el a kisfiát korcsolyázni. Először tartott attól, hogy hogyan tartja majd meg Szabit egyedül, hiszen alapvetően is segítségre szorul, ráadásul most még jégen is fognak állni.

Kicsit izgultam az elején, de végül nagyon jól sikerült!

– folytatta Gyöngyi.

Elsőnek egy »segítő« pingvint kaptunk, amit Szabi tudott maga előtt tolni, de az nem tetszett neki. Így inkább megfogtam én a kezét, ami működött egy darabig, de nagyon fárasztó volt, mert közben egyensúlyoznom is kellett. Ekkor láttam meg egy édesanyát, őt kértem meg, hogy néhány perc erejéig megfogná-e Szabi kezét. Kipróbáltuk és annyira bevált, hogy megszületett bennem egy gondolat…

Az elején még pingvinnel hasítottak a jégen!

Az interneten keresett „koribarátokat”

Gyöngyi az ott élők felé fordult segítségért, akik végül tömegével jelentkeztek a „koribarát pozícióra”.

Facebookra írtam ki egy rövid üzenetet, amiben kérem azoknak a jelentkezését, akik szívesen koriznának egy Down-szindrómás kisfiúval, tehát Szabival

– meséli az anyuka.

Az anyuka bármit megtesz, hogy boldog legyen a fia – Olvasói fotó

Természetesen nem ingyen kértem, a belépőjegyüket, a korcsolyabérlést és még plusz pénzt is adtam volna érte, hiszen nekem ennyit megér a fiam boldogsága! Először egy 13 éves kislány édesanyja jelentkezett. A lánnyal – aki egyébként profin korcsolyázik – végül találkoztunk is, Szabi nagyon élvezte vele a korizást. Bár nem fogadtak el semmit a segítségért, én mégis adni szerettem volna valamit, így egy kis zsebpénznek valót adtam a lány anyukájának. Később pedig tömegével érkeztek az üzenetek hozzám, hogy segítenének nekünk korcsolyázni.

Egyre csak érkeztek a felajánlások

Már minden napra akadtak jelentkezők, akik fognák Szabi kezét, ám volt a felajánlók között olyan is, aki ennél többet adott volna a családnak.

– Több felajánlás érkezett. Volt olyan, aki óvodásoknak tart jégkorioktatást és meghívott minket két alkalomra, amit hatalmas köszönet mellett elfogadtunk. Illetve egy férfi írt nekem, ő azt mondta, hogy kifizeti egy hónapra azoknak a segítőknek a belépőjét, akik Szabival jönnek korcsolyázni. Mondanom sem kell, hogy mennyire elérzékenyültem – mesélte lapunknak az anyuka.

Mivel Szabinak egyre jobban – már lassan önállóan is – megy a korcsolyázás, így hamarosan nem lesz szükség segítségre, viszont az anyuka később is szívesen lát bárkit, aki Szabival és vele korcsolyázna.

Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, aki ilyen jó szívű volt hozzánk! Már Szabinak saját korija van, így akár később is szívesen látunk bárkit, aki velünk korcsolyázna! Mi biztosan folytatjuk!

– zárta az anyuka.