Most jött: tömegkarambol történt Budapesten, azonnal hívni kellett a tűzoltókat

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy összeütközött három személyautó a Tiszavirág utcában, a Nemes utca közelében, Budapest XVIII. kerületében. A megosztott információk szerint a főváros hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.