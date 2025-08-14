Most jött: tömegkarambol történt Budapesten, azonnal hívni kellett a tűzoltókat

A XVIII. kerületben történt a baleset.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy összeütközött három személyautó a Tiszavirág utcában, a Nemes utca közelében, Budapest XVIII. kerületében. A megosztott információk szerint a főváros hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
