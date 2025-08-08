Rohantak a tűzoltók, nagy baj történt a felgyői regionális hulladékkezelő központban

Tűz volt a regionális hulladékkezelő központban a Csongrád-Csanád vármegyei Felgyő és Tömörkény között a 4518-as út közelében péntek délelőtt - közölte a katasztrófavédelem honlapján.

Háromszáz köbméternyi kommunális hulladék égett / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Mintegy háromszáz köbméternyi kommunális hulladék égett, csaknem kétszáz négyzetméternyi területen. A csongrádi és a kiskunfélegyházai hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett két vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek munkáját egy erőgép is segítette - írja az MTI.