A hideggel együtt jöhet a fájdalom is – így vészeljük át

Idén is sokan reménykedtek abban, hogy fehér karácsonyunk lesz, ám a várakozás hiábavaló volt. Az enyhe időjárás nem tette lehetővé, hogy fehérbe boruljon az ország. A fővárosban különösen fájó a hiány: Budapesten utoljára 2002-ben volt igazi, összefüggő hótakaró karácsonykor.

Budapesten még várni kell a hóra. Képünk illusztráció Fotó: Löffler Péter

A hóra még kicsit várni kell

A Köpönyeg előrejelzése szerint az ünnepek után sem fordul azonnal téliesre az idő. December 27-ét követően változékony napokra kell készülni: gyakori felhősödés, csapadék és élénk szél jellemzi az időjárást. A hőmérséklet többnyire fagypont körül alakul, ami azt jelenti, hogy a legtöbb helyen továbbra is eső, esetleg havas eső eshet. A hó azonban nincs teljesen kizárva. Az év utolsó napjai felé egy hidegebb légtömeg érkezhet, amely elsősorban az északi és magasabban fekvő területeken már hózáporokat hozhat. Tartós, vastag hótakaróra egyelőre kevés az esély, de átmeneti havazás, latyakos utak előfordulhatnak. Összességében tehát a fehér karácsony idén elmaradt, és a tél sem robban be látványosan, de aki havat szeretne látni, annak még érdemes figyelnie az előrejelzéseket.



A hóval jöhet a fejfájás is

A berobbanó viharos hidegfront és a fagypont alatti hőmérséklet nem csak havat, de fejfájást is hozhat a számunkra. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója óva int attól, hogy a hirtelen jött hidegben megterheljük a szervezetünket.

A hideg miatt, főleg a kora reggeli órákban még mindig fennmaradhatnak az ízületi problémák, keringési problémák, magas vérnyomás. Mindenki a teherbírásának megfelelően válassza meg kültéri programokat

– tanácsolta, kiemelve: romolhat az alvásminőségünk. A hidegfront miatt előjönnek a görcsös folyamatok, fejfájás, magas vérnyomás. Ilyenkor már a szervezetünk terhelésének a csökkentésére gondoljunk.