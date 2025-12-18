Mégis lesz fehér karácsony? – érkezik a hó

Közeleg a karácsony, a legtöbben már ünnepi hangulatban várják, hogy meggyújtsák az adventi koszorú utolsó gyertyáját. A karácsonyi fények, zenék, a képeslapokról jól is mert havas, városi táj... mind melegséggel tölti el a szívünket, azonban az utóbbit jó ideje már csak hírből ismerjük. Budapesten utoljára 2002-ben volt igazi, fehér karácsony, ugyan esett némi hó 2023-ban is. Na, de mit tartogat számunkra 2025? Úgy tűnik, hogy érkezik hó, azonban kicsit megkésve. Karácsonykor egyre valószínűtlenebb, de a két ünnep között már láthatunk hópelyheket.

Sokan szeretnének végre fehér karácsonyt. (Képünk illusztráció) Fotó: pexels.com

Milyen idő lesz karácsonykor?

Már elindultak a találgatások, hogy 2025-ben fehér lesz-e a karácsony. A magas hegységekben nem ritka a hó, de az ország más részein évek óta olyan, mint a fehér holló. Egy héttel karácsony előtt, sajnos már szinte biztos, hogy idén sem hullik fehér hótakaró az ünnepekre. A Köpönyeg előrejelzése szerint karácsonykor várható csapadék, azonban ez inkább eső, havas eső formájában. December 26-a után azonban erős lehűlés következik, amely már akár havat is hozhat a két ünnep között, aminek sokan örülnének. Ezzel együtt azonban jönnek az erősebb fagyok is. A hirtelen lehűlés miatt érdemes odafigyelni a szervezetünkre: réteges öltözködés, elegendő folyadék és pihenés különösen fontos.

Amennyiben mindenképpen havat szeretnénk látni karácsonykor, akkor érdemes ellátogatni a Kékestetőre, hiszen ott tavaly is vastag hótakaró hullott.