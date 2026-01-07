Hatalmas felfedezést tett a NASA: feltárták a sötét univerzum titkát

A kozmikus jelenség felfedezése lehetővé teszi, hogy jobban megértsék a galaxisok kialakulását a korai univerzumban, valamint a sötét anyag természetét. A NASA/ESA Hubble Űrtávcső segítségével a kutatók egy korábban ismeretlen típusú kozmikus jelenséget azonosítottak, egy sivatagos, gázban gazdag, sötét anyagból álló felhőt, amelyet a korai galaxis születésének maradványaként tartanak számon.

Csillagok nélküli galaxist fedezett fel a NASA / Fotó: nasa.gov

Egy kudarcot vallott galaxist fedezett fel a NASA

A Cloud-9 névre keresztelt felfedezés az első megerősített ilyen jelenség az univerzumban.

A felfedezés hozzájárul a galaxisok kialakulásának, a korai Univerzum megértéséhez, valamint a sötét anyag természetének jobb megértéséhez

- nyilatkozta az ESA.

A tanulmány vezető kutatója, Alejandro Benitez-Llambay, a milánói Milano-Bicocca Egyetem munkatársa így nyilatkozott felfedezésről:

„Ez egy történet egy kudarcot vallott galaxisról. A tudományban általában többet tanulunk a kudarcokból, mint a sikerekből. Ebben az esetben az, hogy nem látunk csillagokat, bizonyítja az elmélet helyességét. Ez azt mutatja, hogy a helyi Univerzumban találtunk egy ősi galaxis-építőelemet, amely nem alakult ki csillagokká.”

A kutatócsapat tagja, Andrew Fox, az Európai Űrügynökség (ESA) munkatársa kiemelte a felfedezés jelentőségét:

„Ez a felhő egy ablak a sötét Univerzumra. Az elmélet szerint az Univerzum tömegének nagy részét sötét anyagnak kellene kitenni, de ezt nehéz kimutatni, mert nem bocsát ki fényt. A Cloud-9 ritka bepillantást nyújt egy sötét anyag által dominált felhőbe.”

Évek óta kutatják a tudósok az ilyen elméleti égitest bizonyítékait, és amikor az űrtávcsövet a felhő felé irányították, a csillagmentes természete megerősítése alátámasztotta az elméletet. Az ősi felhő felkutatása meglepetésként érte a kutatókat. Az Európai Űrügynökség elárulta, hogy a felfedezés a Cloud-9 nevet azért kapta, mert ez volt a kilencedik gázfelhő, amelyet egy közeli spirálgalaxis, a Messier 94 (M94) szélén azonosítottak.

Ezeket az eredményeket a The Astrophysical Journal Letters publikálta, és a felfedezést az Amerikai Csillagászati Társaság 247. ülésén tartott sajtótájékoztatón ismertették - számolt be róla a Daily Star.