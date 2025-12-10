Hihetetlen áttörés: Most először sikerült megfigyelni UFO-t kibocsátó fekete lyukat

Hihetetlen áttörést értek el a csillagászok nemrégiben, egy olyan fekete lyukat észlelve, amely ritka módon kisebb zűrzavart okozott az űrben.

A csillagászok hihetetlen áttörést értek el a tudományban

2024 júliusában egy kiugró fénykitörést figyeltek meg, amely 10 nap alatt magas sebességet ért el. Mindkét teleszkóp egy fényes röntgenkitörést észlelt, amely aztán elhalványult, mielőtt 12 órával később eltűnt volna, gyors szelek keletkeztek, amelyek állítólag körülbelül 57 000 kilométer/órás sebességre gyorsultak.

Még soha nem figyeltünk meg fekete lyukat, amint ilyen gyors szelek keletkezését idézi elő

mondta a kutatás vezető szerzője, Liyi Gu.

Az EurekAlert! szerint ezeket a szelek, amelyeket ultragyors kifúvásnak, vagy „UFO”-nak neveznek, a fénysebesség körülbelül ötödével haladtak. Ez az első eset, hogy megfigyelték a keletkezésüket és fejlődésüket.

A jelenséget az NGC 3783 galaxis központjában található szupermasszív fekete lyuk produkálta, amely az Európai Űrügynökség szerint egy fényes küllős spirálgalaxis mintegy 130 millió fényévnyire a Földtől. A kutatók az ESA XMM-Newton és a japán XRISM röntgenteleszkópjával követték nyomon a fekete lyukat, amely éppen intenzíven nyeli el környezetét.

A kutatók szerint a most megfigyelt szelek a galaxis központjának összegabalyodott mágneses teréből törtek elő, pont úgy, ahogyan a Napból indulnak a koronakitörések – csak éppen összehasonlíthatatlanul nagyobb energiával. Az ESA csillagásza, Erik Kuulkers szerint a felfedezés azt sejteti, hogy a Napnál ismert fizikai folyamatok az univerzum legtávolabbi és legextrémebb környezeteiben is hasonló módon működhetnek.

Most először láthatták a kutatók „élőben”, hogyan születik meg egy ilyen ultragyors, több tízezer kilométer per másodperccel száguldó kozmikus szél -írja a LADBible.