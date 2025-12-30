Elhagyatott házra bukkant egy túrázó, teljesen ledöbbent attól, amit bent látott

Egy walesi túrázó, Dan rendszeresen osztja meg túrázós kalandjait TikTok- és Instagram-oldalain. Egyik kirándulása alkalmával betért egy elhagyatott ingatlanba az Egyesült Királyságban, majd amikor betért a hálószobába, szinte szóhoz sem jutott.

A túrázó nem hitt a szemének, amikor betért az elhagyatott ház hálószobájába / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A túrázóra mély hatást gyakoroltak a látottak

A legutóbbi felfedezés nagy hatást gyakorolt a férfira. Amikor az elhagyatott ingatlan hálószobájába tért be, még a nyilvánvaló hanyatlás ellenére is annyira rendkívüli volt számára a berendezés, hogy csak ámulni tudott. Dan megjegyezte, hogy a szoba annyira kilógott a környezetéből, hogy nem illett oda, mégis csodálattal töltötte el. Az ingatlan, amely láthatóan évek óta elhanyagolt, számtalan el nem mesélt történetet őrizhet falai között, és nem ez volt az első alkalom, hogy egy elhagyatott épület ámulatba ejtette őt.

A közösségi oldalon megosztott videóban a szoba jól láthatóan úgy néz ki, mintha egy kosztümös filmből emelték volna ki. A teret egy baldachinos ágy uralja, oszlopokkal és textilből készült tetővel, amelyet le lehetett függönyözni – ezt a típust történelmileg „tester bed”-nek nevezik. Ezek az ágyak meleget, magánszférát és védelmet nyújtottak a rovarok ellen a függönyök segítségével. A helyiség pompáját tovább fokozza egy nagy, barack és kék árnyalatú szőnyeg, amely a luxus hangulatát árasztja.

Annak ellenére, hogy a padlót összetört képkeretek, szemét és elhagyott edények borítják, egyértelmű, hogy ez a szoba valaha lenyűgöző volt. Egy székre helyezett bőrönd és az összehúzott függönyök elgondolkodtatnak arról, hogy milyen titkokat rejthetett egykor ez a különleges tér. A berendezés még leromlott állapotában is elképesztően szép – írja a The Mirror.

Az ingatlan múltjáról sajnos alig derül ki valami, de nyilvánvaló, hogy ez az épület számtalan történetet hordoz.

A túrázó által felfedezett lakatlan hálószobáról készült videó itt megtekinthető: