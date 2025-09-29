Kaszás Nikolett eltűnése: megtörte a csendet a kutató-mentő szolgálat, mindent elmondtak

Záró közlemény Kaszás Nikolett keresésével kapcsolatban.

Mindenekelőtt szeretnénk őszinte részvétet nyilvánítani a család és a barátok részére.

Köszönjük a mai nap szervezőinek és mindazoknak, akik ma, vagy az elmúlt hetekben részt vettek a keresésben.

Az elmúlt három hét intenzíven telt és számos elképzelés látott napvilágot az eltűnéssel kapcsolatban. Mi továbbra is maradunk a tényeknél és ebben a formában megosztjuk Veletek az elmúlt hetek történéseit.

Kaszás Nikolett eltűnése 2025.09.07-re (vasárnap) tehető.

2025.09.09-én kedd este érkezett hozzánk az első hír, de akkor a legfontosabb kérdés az volt, hogy nem érte-e baleset a túra során?! A rendőrséggel, majd a hozzátartozókkal történt egyeztetés alapján akkor kizárásra került a baleset valószínűsége, tekintettel arra, hogy az általuk ismert üzenetváltásokban elhangzott az, hogy a túrát befejezte, így nem volt indokolt a Spartacus-ösvény szakadékos részének azonnali átvizsgálása.

2025.09.10-én szerdán a rendőrség kérésére a tanösvény egy bizonyos részét kötélbiztosítás mellett átvizsgáltuk. Ez az átvizsgálást azért hajtottuk végre, mert a rendőrségi adatgyűjtés során jelentkeztek olyan emberek, akik elmondásuk alapján találkoztak az eltűnt személlyel.

2025.09.12-én pénteken az rendőrségi adatgyűjtések és azok elemzések alapján feladatként kaptuk, hogy a legutolsó ismert tartózkodási helyét és az odavezető út lakott területen kívüli részének átvizsgálását hajtsuk végre. Ezzel párhuzamosan a Spartacus-ösvény teljes hosszának átvizsgálását is végrehajtottuk, ahol baleseti és lecsúszási helyszíneket kerestünk, valamint az eltűnéssel kapcsolatos gyanús dolgok felkutatása volt még a feladatunk.

2025.09.13-14. (szombat és vasárnap) Az ezt követő hétvége során a rendőrség folytatta tovább a feladatait mi pedig elkezdtük szélesebb körben átvizsgálni a Visegrádi-hegység érintett területét, az azt átszelő turista utakat és azok közvetlen környezetét. Bevontunk rengeteg túrázót és az ő segítségükkel közösen több, mint 70 km jelölt utat sikerült bejárnunk.

2025.09.15-én hétfőn a rendőrséggel és a polgárőrséggel közösen 30 fővel a településről kivezető utak melletti területeket vizsgáltuk át. A koncentrált keresés a település külterületi részére beérkező fő turista útvonalra koncentrált, mert ekkor már letisztázódni látszott, hogy az eltűnt személy utolsó értelmezhető telefon cella információja erre a területre tehető. Szeretnénk, hogy tisztán láthassa mindenki, hogy ez mit is jelent. Van egy adótorony Pilisszentlászlón, aminek az egyik antennája a Spartacus ösvény irányába 60 fokos nyitottsággal egy közel 2 km-es hosszúságú és 1,8 km szélességű terület kerül prioritásba első körbe, amihez csatlakozott egy másik potenciális távolabbi cella, ami Nagymarosról sugároz és eléri az előbb említett cellát. Összegezve a terület Pilisszentlászlóról kiindulva szélesedő képet mutatott, a Spartacusnál kinyílt 2 km-es szélességre, majd gyakorlatilag a Dunáig elérve szűkült össze.

Az ezt követő napokban a rendőrség koordinációjával igyekeztünk szűkíteni a kutatási területet. Ez javarészt helyszíni mérésekkel és a rendőrség oldaláról pedig más jellegű tevékenységgel telt. Ezalatt az idő alatt 181 km jelölt út és azok közvetlen környezete került átvizsgálásra. Az adatgyűjtésből, szakértői véleményekből beérkező újabb és újabb információk kavalkádját követve gyakorlatilag minden nap jelen voltunk a keresésben.

A mai napra történő felkészülés egy hosszú folyamat volt részünkről is és itt engedjétek meg, hogy a személyes gondolatainkat is belefűzzük ebbe az közleménybe. Hihetetlen mennyiségű segítséget kaptunk az ország minden tájáról és egy emberként segített, ötletelt a szakma jelentős része, de az is igaz, hogy soha ennyi támadás nem ért minket azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor és miért csináltunk.

Miért nem találtuk meg eddig? Miért nem volt előbb ilyen nagyszabású kutatás?

Mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tizen millió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy. Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyátalán a területen található. Az hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, ami a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe. Ebben vehettünk mi is részt, ami nem kis szakmai kihívás volt és rengeteg energiát fektettünk bele mi is. A mai keresés ötlete nem a mi ötletünk volt, de ennek a létjogosultsága az eltűnés után nem lett volna indokolt, hiszen azt sem tudta senki, hogy ezen a területen kell-e keresni. Igen, ma már volt értelme, pont ezért támogattuk a kezdeményezést és megadtunk hozzá mindent, hogy eredményes legyen. A tervek szerint a maihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a mai kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak.

Miért nem kerestük kutyákkal?!

A válasz egyszerű. Mire a rendőrséggel közösen le tudtuk szűkíteni a konkrét keresési területet kb. 3 millió négyzetméterre, addigra ez szakmailag indokolatlanná vált. Sejthető volt, hogy ha napokkal, hetekkel az eltűnés után a területen található az eltűnt akkor nincs életben. Nem volt hol keresni a kutyákkal, mert nem volt ismert a keresési terület.

Jártunk-e már azon a területen ahol meglett ma a keresett személy?

Nem. A rögzített nyomvonalak alapján 80 méterre jártak legközelebb az eddigi kutatásban résztvevők gyalogosan és 110 méterre többször elhaladtunk mellette terepjáróval akkor, amikor egy teljesen másik keresési területre mentünk fel, vagy amikor onnan távoztunk.

Miért nem kerestük eddig ezen a konkrét területen?

Az idő múlásával a Visegrádi-hegység hatalmas területéről folyamatosan szűkítette le a területet a rendőrség a közreműködésünkkel. A találati helyszín valószínűsége pont olyan volt, mint bármelyik másik pontja a fent említett celláknak. Ez Pilisszentlászlótól északi irányban elterülő megközelítőleg 6 négyzetkilóméter. Ezen belül a járható jelölt utak és azok környezetére koncentráltunk. A mai találat a mindenki által használt úttól kb 200 méterre a bokrok között volt található. Jelölt, vagy jelöletlen út oda nem vezetett. Ezek a jellegű területek mindeddig nem élveztek prioritást, mert nem volt arra adat, hogy az eltűnt ilyen jellegű helyről kommunikált Messengeren az éjszaka folyamán.

Mi történt Kaszás Nikolettel?

A rendőrség fog ezzel kapcsolatban nyilatkozni amikor rendelkezésre áll minden információ. Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, jelenleg még nem tudni pontosan, mi okozta a nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet. „Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni.”

Bízunk benne, hogy a lehetőségeinkhez képest minden kérdésre választ adtunk.

#mentenimentünk