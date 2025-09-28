Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség Kaszás Nikolett halála kapcsán

Ezt mondta a rendőrség – fordulat állt be Kaszás Nikolett halálának ügyében!
Kaszás Nikolett eltűnése az utóbbi két hét legrejtélyesebb ügye volt. Egészen szeptember 28-ig, amikor is kutyás keresőcsapatok megtalálták a fiatal lány holttestét. Az azonosítás könnyen ment, ugyanis Nikolett azt a ruhát viselte, amiben nyoma veszett.
Kezdetben csak annyi volt biztos, hogy Nikolett szeptember 7-én a Rám-szakadékhoz ment kirándulni, ahonnan már nem tért haza szerető családjához. Mielőtt eltűnt, valaki hívta, azonban azt a rendőrség sem tudta lenyomozni, hogy ki. Mindezeken túl, tovább borzolta a kedélyeket, hogy egy férfi elkezdett kommenteket írogatni Niki posztjai alá, és ezekben bocsánatot kért a lánytól, sőt, azt is állította, hogy megölte.
A Borsnak megszólalt a keresésben részt vevő egyik férfi, aki beszámolt a megrázó fejleményekről, arról, hogy hogyan és miként találták meg a fiatal lány holttestét. A rendőrség ekkor még nem tudta, mi történhetett Kaszás Nikolett-tel, de most, ígéretükhöz híven, tájékoztatást adtak, amit a Bors közölt elsőként.
Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, innentől közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni
– közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.