Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség Kaszás Nikolett halála kapcsán

Kaszás Nikolett eltűnése az utóbbi két hét legrejtélyesebb ügye volt. Egészen szeptember 28-ig, amikor is kutyás keresőcsapatok megtalálták a fiatal lány holttestét. Az azonosítás könnyen ment, ugyanis Nikolett azt a ruhát viselte, amiben nyoma veszett.

Kaszás Nikolett nem lett gyilkosság áldozata Fotó: olvasói



Kezdetben csak annyi volt biztos, hogy Nikolett szeptember 7-én a Rám-szakadékhoz ment kirándulni, ahonnan már nem tért haza szerető családjához. Mielőtt eltűnt, valaki hívta, azonban azt a rendőrség sem tudta lenyomozni, hogy ki. Mindezeken túl, tovább borzolta a kedélyeket, hogy egy férfi elkezdett kommenteket írogatni Niki posztjai alá, és ezekben bocsánatot kért a lánytól, sőt, azt is állította, hogy megölte.

A Borsnak megszólalt a keresésben részt vevő egyik férfi, aki beszámolt a megrázó fejleményekről, arról, hogy hogyan és miként találták meg a fiatal lány holttestét. A rendőrség ekkor még nem tudta, mi történhetett Kaszás Nikolett-tel, de most, ígéretükhöz híven, tájékoztatást adtak, amit a Bors közölt elsőként.

Ez áll a Kaszás Nikolett kapcsán kiadott rendőrségi közleményben

Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, innentől közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni

– közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.