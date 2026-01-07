„Hókotrót nem, csak latyakot láttunk” - felháborodtak a budapestiek a hókáosz miatt

A hókáosz megbénította Budapestet szerda reggel. Se autóval, se tömegközlekedéssell, se gyalog nem lehetett közlekedeni, rengetegen panaszkodtak a helyzet miatt. Most konkrét reggeli élményekről számolunk be!

A hókáosz miatt sokan elkéstek a munkahelyükről Fotó: Gabor Zoltan

Karácsony Gergely büszkén posztolt, mintha ura lenne a helyzetnek, de a valóság mást mutatott. Azt tanácsolta, hogy autó helyett közlekedjenek az emberek tömegközlekedéssel. Csakhogy az emberek beszámolói szerint a BKV is elesett.

Többen írták például, hogy a 3-as és a 69-es villamos vonalán nem járt a hókotró, ezért a villamosok sem jártak. A 17-es villamosnak pedig a váltója fagyott be. De a buszok is negyed óra és annál nagyobb késéssel jártak szerda reggel.

Mások azt írták: a buszok ugyan jöttek, de nem tudtak beállni a megállókba, mert ott bokáig érő hó és alatta jég volt. Az utasok sok helyen szó szerint „levadászták” a járműveket.

A buszok és az emberek a bokáig érő hóban/latyakban voltak kénytelenek közlekedni.

Visszatérő motívum a kommentekben: a megállók állapota. Nem a mellékutcák, nem a hegyvidéki kis utcák, hanem forgalmas csomópontok.

A megállókban bokáig érő hó van, alatta jég, a buszok nem tudnak rendesen beállni.

Ferenciek terén buszról leszálló babakocsis hölgy akkorát esett, mert még megálló sem volt eltakarítva.

Sokan hangsúlyozták: nem kellene minden utca, de a megállók, átkelők, lépcsők minimum elvárás lenne.

Legalább a megállókban kellene hómunkás – ez lenne a minimum

- írta egy nyugdíjas.

Hókáosz: a düh egyik fő forrása nem is a hó, hanem az ellentmondás a tapasztalat és a hivatalos kommunikáció között

A mai napon sem oldódott meg; felesleges hazudozni, látunk, amit látunk!

Szeretem, hogy amit megcsináltak, azt megmutatják, amit nem, arról nincs infó – de persze minden a legnagyobb rendben van.

Többen kifogásolták, hogy a főutak sem voltak rendesen letakarítva, legfeljebb szórva – ami ekkora havazásnál kevés.

A kommentekben konkrét városrészek, utak és terek sorakoznak: Zugló, Óbuda, Pestszentlőrinc, Rózsadomb, Testvérhegy.

Sokan név szerint szólították meg Karácsony Gergely főpolgármestert is.

Hallod-e te főpolgármester! Hogy lehet, hogy egy villamosmegállóban nincs elkotorva a hó, holott előrejelzés volt?

Mások a BKV-t emlegették, mondván: ahol közösségi közlekedés jár, ott a hóeltakarítás sem lehetne kérdés. Nem minden hozzászólás volt egyformán dühös. Akadt, aki őszintén leírta:

Mondjuk a havat én élveztem.

De a visszafogott kommentekben is ott a megválaszolatlan kérdés:

Értem, hogy van prioritás, de legalább egyszer nem volt ideje egy takarítógépnek a külsőbb kerületekre is?

Az egyik kritikus gondolat így hangzott:

Azért 10 centi havat világvégének beállítani elég erős gondolat. Elvileg erre mindenhol kellene lennie egy forgatókönyvnek.

A kommentelők is egyet értettek abban, hogy a probléma nem az, hogy havazott. Hanem az, hogy Budapest lakói úgy érezték: magukra maradtak a hóban csúszva, késve, dühösen.