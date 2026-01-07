Újabb fontos bejelentéseket tett a hóhelyzeti Operatív törzs

Mint ahogy arról már beszámoltunk, szerda délelőtt sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzeti védekezés megszervezésével megbízott Operatív Törzs. Szerdán délután kettő órakor újabb tájékoztatóban közölte a legfontosabb tudnivalókat Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője.

Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője Fotó: Bruzák Noémi

Hóhelyzeti védekezés: hó miatt elzárt település nincs az országban szerdán, kora délután

Mukics Dániel szerint a védekezés rendben zajlik, az utakat folyamatosan tisztítják és sózzák, a közúton, a hó miatt elzárt település nincs az országban szerdán, kora délután. A hazai utakon jelenleg sehol nincs érvényben súlykorlátozás.

A közműszolgáltatás mindenhol működik. Az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki a 48-as, 50-es kilométerszelvényeknél. 247 munkagép dolgozik az utakon, hogy elhárítsák a hó okozta forgalmi akadályokat.

A mai napon 192 mentést hajtott végre a katasztrófavédelem. A Honvédség 1059 fővel áll készenlétben, több járművel. A mentőszolgálat 2082 esetnél avatkozott be. A kórházakban a működés zavartalan.

A parkoló autósoknak a figyelmét felhívták arra, hogy kerüljék a közvetlen épület előtti parkolást, mivel a lezúduló hó, jégcsapok kárt tehetnek az autókban és a gyalogosok is veszélyben vannak. Az ingatlan tulajdonosának feladata, hogy a ház előtt tegye járhatóvá a járdát. A jégcsapok eltávolítása kapcsán is az ingatlan tulajdonosa felel. A tűzoltók kizárólag a közvetlen életveszélyt okozó jégcsapokhoz vonulnak ki.

A kirándulóktól azt kérik, kerüljék az erdőket a kidőlő fák, leszakadó ágak miatt. A jégen tartózkodással kapcsolatban Mukics Dániel közölte: még nem alakult ki megfelelő jégtakaró, ezért a jégre senki ne menjen. A vízkezelők feladata megmérni a jég vastagságát és kijelölni korcsolyapályát. Ha a jégen valaki reccsenő hangot hall, akkor hasaljon le, ha vízbe esik, akkor mellúszásban próbáljon kimenni a vízből.

Ha valaki bajba jutott embert, állatot, sérült közművet lát, hívják a 112-őt.

A rendőrség a rendkívüli időjárási viszonyok mellett is folyamatosan végzi a munkáját. A fagyos hőmérséklet könnyen okozhat kihűlést, életveszélyes állapotot, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a rászoruló, idős személyekre. A rendőrség a polgárőrökkel együttműködve ellenőrzik az idős, beteg személyeket. 1061 fővel vették fel a kapcsolatot, 68 fő kért segítséget.