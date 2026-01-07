Rendkívüli bejelentést tett a Hóhelyzeti Operatív Törzs

Szerdán reggel Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására létrehozott Operatív Törzs ülése után.

Hóhelyzetről érkezett tájékoztatás / Fotó: Metropol

Hóhelyzet szerdán reggel

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerda reggeli budapesti sajtótájékoztatóján, az operatív törzs ülését követően. Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium (BM) államtitkára bejelentette: reggel 8 órától életbe lépett a vörös kód riasztás.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: reggel 6 órakor megtartotta második ülését az operatív törzs a rendkívüli téli időjárás kezelésével kapcsolatban, és Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatta a védekezésben érintett szervezetek vezetőinek a jelentését. Megjegyezte, hogy a közútkezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán és a MÁV teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén, rendkívüli munkát végeznek. Hozzátette, egyes településeken előfordulhatott, például a fővárosban is, hogy közintézmények megközelíthetősége nem volt biztosított. Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, tegyék lehetővé a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét - mondta.

A HungaroMet Zrt. vezetője arról számolt be az ülésen, hogy kedd délután az eddigi 5-10 centiméteres hótakaróra plusz 10, helyenként 20-25 centiméter hó érkezett, így az ország túlnyomó részén 10-30 centiméteres hóréteg alakult ki. Keleten további 5-10 centiméter eshet, valamint szerda délután, este egy harmadik hullám is érkezik, ami elsősorban a déli és délkeleti országrészt fogja érinteni - ismertette Mukics Dániel.

Közölte: elzárt település sehol nincs az országban, a lakosság ellátása folyamatos és biztosított. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Gesztelynél egy négyszámjegyű útszakasz le van zárva. Kedd délelőtt Szajolban egy csőtörés miatt 3863 fogyasztónál átmenetileg szünetelt a vízellátás, Szegeden és Bordányban pedig a hajnali órákban kétezer fogyasztási helyen szünetelt az áramellátás. Jelenleg Sándorfalván 205 fogyasztónál nincs áram, a szolgáltató dolgozik a hiba elhárításán. Kisebb informatikai hiba miatt éjszaka regionálisan a 1818-as és a 1218-as közérdekű információs rendszer akadozott.