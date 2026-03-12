Így zajlott régen a Gergelyjárás március 12-én
A tudósok, tanárok, tanulók, iskolák, valamint a zene védőszentjének tiszteletére szerveztek régen ezen a napon felvonulásokat itthon. Ez volt az úgynevezett Gergelyjárás, amivel ma már csak elvétve találkozni.
A 600-as évek eleje óta március 12-én tartjuk Nagy Szent Gergely (I. Gergely pápa) napját. Szent Gergely egy, az 540-604-es évek között élt, római katolikus egyházatya volt, akit 590-ben választották Róma püspökévé. Ő volt az első szerzetes a pápai trónon. Egy személyben őt tartják az utolsó ókori, illetve az első középkori pápának és többek között járványok idején ma is az ő közbenjárásáért fohászkodnak. Ezen a napon, vagyis március 12-én régen szokás volt az úgynevezett Gergelyjárás, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak.
A sómenetelés is ezen a napon kezdődött
1930-ban ezen a napon kezdődött Ghandi, indiai szabadságharcos és követői menetelése a tengerhez. Ez volt az úgynevezett sómenetelés. A tengerhez érve sókristályok összegyűjtésével megsértették a brit sómonopóliumot, ez szimbolizálta India szembeszegülését a Brit Birodalommal India függetlenségéért.
Érkeznek a márciusi nyugdíjak
A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási dátumai alapján a januárban 3,6%-kal emelt nyugdíjak március 12-én, szerdán kerülnek átutalásra. Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2026-ban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
132 éve adták el az első üveg kólát
1894-ben ezen a napon, vagyis március 12-én adták el az első üveg Coca-Colát. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban adta el Asa Candlernek. Az eredeti italban a kóla dió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették.
27 éve csatlakozott Magyarország a NATO-hoz
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, röviden NATO egy katonai egyesülés, ami 32 észak-amerikai és európai ország szövetsége. A második világháború után, 1949. április 4-én alapítottak Washingtonban. Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal közösen 1999. március 12-én vált a NATO tagjává – írja a Wikipédia.
Kezdődik az Étterem Hét
2026. március 12. és 29. között az Országos Étterem Hét keretében a résztvevő éttermek egységes-fix áron kínálnak 3 fogásos ebéd/vacsora menüket! A kezdeményezéshez idén eddig közel 250 hazai étterem csatlakozott, amelyeknek jelentős része megtalálható a legjobb hazai vendéglátóhelyeket összegyűjtő kiadványokban, és van 16 olyan résztvevő, amely Michelin-ajánlással is rendelkezik. Az Étterem Hétről itt lehet többet megtudni.
5 helyszínen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 10:00-15:00 óra között a Rendőrség épületében (1135. Budapest, Szabolcs utca 36.)
- 10:00-15:00 óra között pedig a Plazmacentrumban (1066. Budapest, Teréz krt. 46.).
Marad a napsütéses idő
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a többórás napsütést gomolyfelhők zavarják, és elszórtan zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Marad a 16-17 fok körüli maximum.
Családi Babatáncház lesz a Klauzál Házban
Kéthetente csütörtökön a Klauzál Ház babatáncházra várja a legkisebbeket és szüleiket. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött program népi játékokkal, énekekkel, a közös tánc élményével fejleszti a ritmusérzéket, a testi és motoros képességeket, nagymozgásokat és az egyensúlyérzéket. A táncházról itt lehet többet megtudni.
