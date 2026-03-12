Így zajlott régen a Gergelyjárás március 12-én

A 600-as évek eleje óta március 12-én tartjuk Nagy Szent Gergely (I. Gergely pápa) napját. Szent Gergely egy, az 540-604-es évek között élt, római katolikus egyházatya volt, akit 590-ben választották Róma püspökévé. Ő volt az első szerzetes a pápai trónon. Egy személyben őt tartják az utolsó ókori, illetve az első középkori pápának és többek között járványok idején ma is az ő közbenjárásáért fohászkodnak. Ezen a napon, vagyis március 12-én régen szokás volt az úgynevezett Gergelyjárás, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak.

A sómenetelés is ezen a napon kezdődött

1930-ban ezen a napon kezdődött Ghandi, indiai szabadságharcos és követői menetelése a tengerhez. Ez volt az úgynevezett sómenetelés. A tengerhez érve sókristályok összegyűjtésével megsértették a brit sómonopóliumot, ez szimbolizálta India szembeszegülését a Brit Birodalommal India függetlenségéért.

Érkeznek a márciusi nyugdíjak

A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási dátumai alapján a januárban 3,6%-kal emelt nyugdíjak március 12-én, szerdán kerülnek átutalásra. Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2026-ban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

132 éve adták el az első üveg kólát

1894-ben ezen a napon, vagyis március 12-én adták el az első üveg Coca-Colát. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban adta el Asa Candlernek. Az eredeti italban a kóla dió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették.

27 éve csatlakozott Magyarország a NATO-hoz

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, röviden NATO egy katonai egyesülés, ami 32 észak-amerikai és európai ország szövetsége. A második világháború után, 1949. április 4-én alapítottak Washingtonban. Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal közösen 1999. március 12-én vált a NATO tagjává – írja a Wikipédia.