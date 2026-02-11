Melyik politikus nem engedi háborúba sodródni Magyarországot és ki az, aki meg tudja őrizni a békét? A Századvég februári kutatása ezekre a kérdésekre keresett választ. A többség (52 százalék) szerint Orbán Viktor nem engedné háborúba sodródni az országot, és ő meg tudná őrizni a békét. Magyar Péterről ezt csak 36 százalék feltételezi.

A többség (52 százalék) szerint Orbán Viktor nem engedné háborúba sodródni az országot Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök és kihívója közül melyik politikust tartják a magyarok kockázatos választásnak, és kinél nem tudják, hogy mi történne, ha ő vezetné az országot, szintén egyértelmű válasz érkezett.

A magyarok 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja és nem tudják, milyen irányba vezetné az országot. Orbán Viktornál csak 39 százalék látja kockázatosnak a politikai irányt.

A veszélyek korában élünk, a szemünk láttára dől el Európa, a háború és a béke sorsa. Két út áll előttünk: Donald Trump az ukrajnai háború lezárásán dolgozik és új javaslatában már márciusban orosz-ukrán fegyverszüneti megállapodást, illetve a májusi ukrán választásokat és a konfliktus júniusi lezárását sürgeti. Az ő békepolitikáját támogatja Orbán Viktor, aki már a 2024-es békemisszióján a fegyverszünet és békekötés lehetőségét kereste a világ vezetőinél, és tette le – akkor egyedüli nyugati vezetőként – a tárgyalások megkezdését az EU és a NATO asztalára a háború folytatásával egyenrangú alternatívaként. Donald Trump második hivatalba lépésével és célirányos békepolitikájával az Oroszország legyőzésén, illetve a háború és az elhibázott szankciós politika folytatásán dolgozó brüsszeli politika már nemcsak a Globális Déllel, hanem a nyugati szövetségi rendszer legnagyobb hatalmával szemben is elszigetelődött.

Februári kutatásában a Századvég arra volt kíváncsi, hogy a miniszterelnök és kihívója közül a magyarok melyik politikusról gondolják, hogy nem engedi háborúba sodródni az országot és kinél látják a béke megőrzésének nagyobb esélyét?

Miközben a világ országainak többsége a béke lehetőségét keresi, a Tisza Párt európai anyapártjának (Európai Néppárt) vezető politikusai, Ursula von der Leyen és Manfred Weber, egyre hangosabban támogatják szóval és tettel, így hadikölcsönökkel azt a Volodimir Zelenszkijt, aki várhatóan addig maradhat biztosan Ukrajna elnöke, ameddig a háború tart.