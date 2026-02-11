Melyik politikus nem engedi háborúba sodródni Magyarországot?
Itt a legújabb Századvég kutatás.
Melyik politikus nem engedi háborúba sodródni Magyarországot és ki az, aki meg tudja őrizni a békét? A Századvég februári kutatása ezekre a kérdésekre keresett választ. A többség (52 százalék) szerint Orbán Viktor nem engedné háborúba sodródni az országot, és ő meg tudná őrizni a békét. Magyar Péterről ezt csak 36 százalék feltételezi.
Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök és kihívója közül melyik politikust tartják a magyarok kockázatos választásnak, és kinél nem tudják, hogy mi történne, ha ő vezetné az országot, szintén egyértelmű válasz érkezett.
A magyarok 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja és nem tudják, milyen irányba vezetné az országot. Orbán Viktornál csak 39 százalék látja kockázatosnak a politikai irányt.
A veszélyek korában élünk, a szemünk láttára dől el Európa, a háború és a béke sorsa. Két út áll előttünk: Donald Trump az ukrajnai háború lezárásán dolgozik és új javaslatában már márciusban orosz-ukrán fegyverszüneti megállapodást, illetve a májusi ukrán választásokat és a konfliktus júniusi lezárását sürgeti. Az ő békepolitikáját támogatja Orbán Viktor, aki már a 2024-es békemisszióján a fegyverszünet és békekötés lehetőségét kereste a világ vezetőinél, és tette le – akkor egyedüli nyugati vezetőként – a tárgyalások megkezdését az EU és a NATO asztalára a háború folytatásával egyenrangú alternatívaként. Donald Trump második hivatalba lépésével és célirányos békepolitikájával az Oroszország legyőzésén, illetve a háború és az elhibázott szankciós politika folytatásán dolgozó brüsszeli politika már nemcsak a Globális Déllel, hanem a nyugati szövetségi rendszer legnagyobb hatalmával szemben is elszigetelődött.
Februári kutatásában a Századvég arra volt kíváncsi, hogy a miniszterelnök és kihívója közül a magyarok melyik politikusról gondolják, hogy nem engedi háborúba sodródni az országot és kinél látják a béke megőrzésének nagyobb esélyét?
Miközben a világ országainak többsége a béke lehetőségét keresi, a Tisza Párt európai anyapártjának (Európai Néppárt) vezető politikusai, Ursula von der Leyen és Manfred Weber, egyre hangosabban támogatják szóval és tettel, így hadikölcsönökkel azt a Volodimir Zelenszkijt, aki várhatóan addig maradhat biztosan Ukrajna elnöke, ameddig a háború tart.
Az EU vezetői és a Hajlandóak Koalíciójának tagjai a béketárgyalások támogatása helyett a háború folytatásának, illetve európai katonák Ukrajnába küldésének módját keresik. Továbbá olyan háborúra készítik fel az európaiakat, amely a NATO-főtitkár szerint „nagyszüleink és dédszüleink által átélt konfliktusokhoz mérhető pusztítást hozhatna”, vagy ahogy a francia vezérkari főnök polgármesterek előtt fogalmazott „Ha meg akarjuk védeni a nemzetet, el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.”
Donald Trump új javaslatával kézzel fogható közelségbe került az ukrajnai háború tárgyalásos lezárásának lehetősége és Abu-Dzabi-ban – amerikai közvetítéssel – évek óta először ült le egy asztalhoz az orosz és az ukrán tárgyalódelegáció. Eközben a Tisza Párt európai pártcsaládjának a vezetője, Manfred Weber, az Európai Néppárt február elején Zágrábban tartott vezetőségi ülése után tartott beszédében kívánatosnak tartotta, hogy Európa katonákat küldjön Ukrajnába. A Tisza Párt kétértelmű nyilatkozatai nem adnak világos választ a magyarokat leginkább foglalkoztató kérdésekre és az sem világos, hogy Orbán Viktorral ellentétben a kihívó ellen tudna-e állni annak a politikai nyomásnak, ami például a migrációs kvóta, a hadikölcsönök, a genderideológia, a rezsicsökkentés fenntartását biztosító orosz energia és a háború kérdésében a brüsszeli tárgyalásokon nehezedne rá.
Februári kutatásában a Századvég arra is rákérdezett, hogy az alábbi állítás inkább kire igaz: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Kockázatos választás, nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot?
A válaszadók 54 százaléka Magyar Pétert kockázatos választásnak tartja és nem tudja, mi történne, ha ő vezetné az országot. A magyarok által látott magas kockázat jól tükrözi a Tisza Párt ambivalens viszonyát a brüsszeli elvárásokhoz, azoknak akár a magyar emberek és a magyar nemzetgazdaság érdekeivel szembemenő, feltételezett kiszolgálását. Jó példa erre, hogy miközben a Tisza politikusai nyilatkozataikban „nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós felvételét”, addig a vezető brüsszeli politikusok már 2027-es csatlakozási dátumról beszélnek. A biztos választás jelszavával kampányoló Fidesz elnökénél csak 39 százalék válaszolt úgy, hogy nem tudja, milyen irányba vezetné az országot. A számok alapján Orbán Viktor politikáját Magyar Péteréhez képest a magyarok jóval kiszámíthatóbbnak és kevéssé kockázatosnak tartják - Ripost.
