Sokatmondó fotó: Ilyen a kapcsolat valójában Szoboszlai, Kerkez és Szalah között

A Liverpool ugyan nem címvédőhöz méltó teljesítményt nyújt a Premier League-ben, de a csapategység szemmel láthatóan rendben van. Köztudott, hogy Szoboszlai Dominik kifejezetten szoros kapcsolatot ápol egyiptomi csapattársával, Mohamed Szalah-val. Az utóbbi napokban azonban az is kiderült, hogy Kerkez Milos sem marad ki a közös programokból: együtt mozdulnak ki, vagy épp az egyiptomi klasszis otthonában jönnek össze. Ezúttal ráadásul nem csupán a két magyar légiós élvezhette a vendégszeretetet.

Szoboszlai és Kerkez Szalah otthonában lazított Fotó: Alex Livesey

A 33 esztendős támadó hétfő este az Instagram-sztorijában osztott meg fotókat egy összejövetelről, amelyek tanúsága szerint családias hangulat uralkodott a nappaliban.

Szoboszlai és Kerkez mellett Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong és Hugo Ekitiké is az egyiptomi kanapéján ücsörgött.

All chilling at Mo’s house 😂 pic.twitter.com/aNxa3tTP8j — Anfield Sector (@AnfieldSector) March 2, 2026

Szoboszlai és Kerkez gyakori vendég Szalah-nál

A képeken Szalah lányai, Makka és Kayan is feltűnnek Kerkez mellett, aki az utóbbi időben szinte hazajár a Szalah-rezidenciára. Az, hogy a gyerekek is ilyen természetesen mozognak a játékosok mellett, arra enged következtetni, hogy ez az összejövetel korántsem számít rendkívülinek, és a játékosok – legalábbis az egyiptomi közeli barátai – gyakran gyűlnek össze a házban.