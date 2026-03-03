Sokatmondó fotó: Ilyen a kapcsolat valójában Szoboszlai, Kerkez és Szalah között
Mohamed Szalah családjának társaságában bukkant fel a Liverpool két magyar légiósa. Az egyiptomi támadónál láthatóan otthon érzi magát Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos.
A Liverpool ugyan nem címvédőhöz méltó teljesítményt nyújt a Premier League-ben, de a csapategység szemmel láthatóan rendben van. Köztudott, hogy Szoboszlai Dominik kifejezetten szoros kapcsolatot ápol egyiptomi csapattársával, Mohamed Szalah-val. Az utóbbi napokban azonban az is kiderült, hogy Kerkez Milos sem marad ki a közös programokból: együtt mozdulnak ki, vagy épp az egyiptomi klasszis otthonában jönnek össze. Ezúttal ráadásul nem csupán a két magyar légiós élvezhette a vendégszeretetet.
A 33 esztendős támadó hétfő este az Instagram-sztorijában osztott meg fotókat egy összejövetelről, amelyek tanúsága szerint családias hangulat uralkodott a nappaliban.
Szoboszlai és Kerkez mellett Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong és Hugo Ekitiké is az egyiptomi kanapéján ücsörgött.
Szoboszlai és Kerkez gyakori vendég Szalah-nál
A képeken Szalah lányai, Makka és Kayan is feltűnnek Kerkez mellett, aki az utóbbi időben szinte hazajár a Szalah-rezidenciára. Az, hogy a gyerekek is ilyen természetesen mozognak a játékosok mellett, arra enged következtetni, hogy ez az összejövetel korántsem számít rendkívülinek, és a játékosok – legalábbis az egyiptomi közeli barátai – gyakran gyűlnek össze a házban.
