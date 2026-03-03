Rá sem ismernél az első telefonokra, ezen a retró galérián ámulni fogsz!

RETRO RÁDIÓ

Ma ünnepeljük Alexander Graham Bellt, a skót zsenit, aki 1847. március 3-án látta meg a napvilágot, és örökre megváltoztatta a hétköznapjainkat. Bell nélkül ma nem pötyögnél az okostelefonodon sem! De hogyan jutottunk el az első, recsegős mondattól odáig, hogy a nagyi a csipketerítő alatt őrizte a tárcsázós telefont?

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.03.03. 20:00
telefon találmány történelem

Március 3. a távközlés „karácsonya”: Alexander Graham Bell ezen a napon született, és bár sokan vitatják, ő volt-e az első, végül ő szabadalmaztatta a telefont 1876-ban. De ne feledkezzünk meg a magyar szálról sem: Puskás Tivadar volt a telefonközpont feltalálója és neki köszönhetjük a világ első „élő hírfolyamát”, a Telefonhírmondót is!

Bruce Willis is sokat lógott a telefonon a Die Hard 3-ban.
John McClane, azaz Bruce Willis is sokat lógott a telefonon a Die Hard 3-ban. Bell találmánya nélkül ez a film is unalmasabb lett volna! / Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A telefon története: a fadoboztól a tárcsázós csodáig

Az első készülékek még leginkább egy méretes faládára hasonlítottak, amibe ordítani kellett, hogy a túloldalon halljanak valamit. Aztán jöttek a klasszikus, fekete bakelittelefonok, amikkel egy betörőt is le lehetett volna ütni, olyan súlyuk volt. Emlékszel még a tárcsázós telefonra? Arra az ikonikus hangra, ahogy a tárcsa visszapörög, miután beírtad a 9-est? Ha elrontottad az utolsó számjegyet, kezdhetted az egészet elölről – ez volt ám az igazi türelemjáték!
 

A vonal misztikuma

Régen a telefonálás valóságos rituálé volt. Nem volt hívószámkijelzés, így nem tudhattad, hogy ki keres, amíg fel nem vetted a kagylót. És ott volt az ikervonal rémálma: amikor felvetted a kagylót, és hallottad, ahogy a szomszéd Marika néni épp a pörkölt receptjét ecseteli valakinek, miközben te diszkrét krákogással átszóltál, hogy: 

Le tetszene tenni? Beszélni szeretnék!

 

Az öreg tárcsázós telefon: ha elrontottad az utolsó számjegyet, kezdhetted az egészet elölről / Fotó: PhotoAlto via AFP / AFP

A hordozható korszak

Aztán jöttek a 90-es évek és a DECT-telefonok. Végre nem kellett a folyosón gubbasztani a rövid zsinór miatt! Bárhová mehettél a lakásban, mármint körülbelül 10 méteres körzetben, miközben úgy érezhetted magad, mint egy igazi üzletember, aki egy amerikai filmből lépett elő. Ha pedig valaki ráült a kagylóra, órákig kerestétek azt a „sípoló” funkcióval.

Alexander Graham Bell valószínűleg már csak pislogna, ha látná, hogy a találmányából mára egy vékony, vezeték nélküli üveglap lett, amit a zsebünkben hordozhatunk magunkkal és már nem is csak beszélünk ezen keresztül, hanem például videózunk is.

Kattints a képre és elevenítsd fel a galéria segítségével a telefon 150 éves történelmét!

150 éves lett Bell találmánya, a telefon

fotóma, 06:45

 

 

