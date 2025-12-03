33 éve küldték az első SMS-t: ez állt benne

Az első SMS-t 1992. december 3-án a Vodafone hálózatából küldte az Angliában élő Neil Papworth, méghozzá egy számítógépről. Az üzenet szövege az volt, hogy Boldog karácsonyt!, a fogadó fél pedig Richard Jarvis, a Vodafone egyik igazgatója, aki egy Orbitel 901 típusú mobiltelefont használt. Az SMS-t, mint üzenetküldési lehetőséget egyébként 1985-ben közösen fejlesztették ki német és francia mérnökök. A magyarul rövid üzenet szolgáltatás (SMS) megalkotói pedig Friedhelm Hillebrand, Bernard Ghillebaert és Oculy Silaban voltak, és ők döntöttek a 160 karakteres méretről is. Kezdetben az SMS küldése ingyenes volt az előfizetők számára.

Ma már SMS-ek helyett főként chatüzeneteket küldünk egymásnak – Fotó: Nemeth Andras Peter / Mediaworks-archívum

Ma van a fogyatékkal élő emberek nemzetközi világnapja is

Az ENSZ december 3-át a fogyatékkal élő emberek nemzetközi világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira – olvasható a Wikipédián.

88 éve ezen a napon hunyt el József Attila

A költőt Balatonszárszón érte a halál 1937-ben. A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja volt, a születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. Hatodik gyermekként jött a világra, három testvére még az ő születése előtt meghalt. 1930-tól járt pszichoanalízisre, 1935-ben szerelmes lett új pszichológusába, Gyömrői Editbe, aki skizofréniát állapított meg nála. A diagnózis valószínűleg a kornak megfelelő volt, azonban mára úgy tudjuk, hogy a költő borderline szindrómában szenvedett.

58 éve történt az első szívátültetés

Az orvostudomány történetében először 1967. december 3-án hajtottak végre emberen sikeres szívátültetést a fokvárosi Groot-Schur kórházban. Az 55 éves szívbeteg Louis Washkansky-ba Christian Barnard professzor vezetésével beültették egy halálos balesetet szenvedett 25 éves nő szívét. A műtét sikerült, a páciens 18 napig maradt életben.

Párás, ködös idő valószínű

A koponyeg.hu szerint szerdán borongós, párás időre van kilátás, de az Alföldön – az élénk DK-i szél hatására – csökkenhet a felhőzet, kisüthet a nap. A nappali csúcshőmérséklet 6 fok körül várható.