33 éve küldték az első SMS-t: ez állt benne

1992-ben ezen a napon küldték a világ első rövid, szöveges üzenetét. Az SMS-t akkor még nem egy telefonon, hanem egy számítógépen írták, az üzenet szövege pedig egy jókívánság volt. Mutatjuk, pontosan mi!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Módosítva: 2025.12.03.
ez lesz ma sms üzenet

Az első SMS-t 1992. december 3-án a Vodafone hálózatából küldte az Angliában élő Neil Papworth, méghozzá egy számítógépről. Az üzenet szövege az volt, hogy Boldog karácsonyt!, a fogadó fél pedig Richard Jarvis, a Vodafone egyik igazgatója, aki egy Orbitel 901 típusú mobiltelefont használt. Az SMS-t, mint üzenetküldési lehetőséget egyébként 1985-ben közösen fejlesztették ki német és francia mérnökök. A magyarul rövid üzenet szolgáltatás (SMS) megalkotói pedig Friedhelm Hillebrand, Bernard Ghillebaert és Oculy Silaban voltak, és ők döntöttek a 160 karakteres méretről is. Kezdetben az SMS küldése ingyenes volt az előfizetők számára.

33 éve írták az elős SMS-t
Ma már SMS-ek helyett főként chatüzeneteket küldünk egymásnak – Fotó: Nemeth Andras Peter / Mediaworks-archívum

Ma van a fogyatékkal élő emberek nemzetközi világnapja is

Az ENSZ december 3-át a fogyatékkal élő emberek nemzetközi világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira – olvasható a Wikipédián.

88 éve ezen a napon hunyt el József Attila

A költőt Balatonszárszón érte a halál 1937-ben. A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja volt, a születésnapján ünnepeljük a magyar költészet napját. Hatodik gyermekként jött a világra, három testvére még az ő születése előtt meghalt. 1930-tól járt pszichoanalízisre, 1935-ben szerelmes lett új pszichológusába, Gyömrői Editbe, aki skizofréniát állapított meg nála. A diagnózis valószínűleg a kornak megfelelő volt, azonban mára úgy tudjuk, hogy a költő borderline szindrómában szenvedett.

58 éve történt az első szívátültetés

Az orvostudomány történetében először 1967. december 3-án hajtottak végre emberen sikeres szívátültetést a fokvárosi Groot-Schur kórházban. Az 55 éves szívbeteg Louis Washkansky-ba Christian Barnard professzor vezetésével beültették egy halálos balesetet szenvedett 25 éves nő szívét. A műtét sikerült, a páciens 18 napig maradt életben.

Párás, ködös idő valószínű

A koponyeg.hu szerint szerdán borongós, párás időre van kilátás, de az Alföldön – az élénk DK-i szél hatására – csökkenhet a felhőzet, kisüthet a nap. A nappali csúcshőmérséklet 6 fok körül várható.

Budapest,,Hungary,-,November,10,,2018,The,Foggy,Morning,Of
Ködös, de enyhe idő várható ma – Fotó: k_samurkas /  Shutterstock

Itt lesznek forgalmi változások mától

  • A BKK szerint jelzőlámpahibára kell számítani a 11-es főút fővárosi szakaszán, az Árpád fejedelem útján és a Nagytétényi úton 08:30–14:00 óra között.
  • Útszűkületre pedig a XI. kerületben a Fehérvári úton ma reggel 06:00 és december 17., szerda 18:00 óra között.
  • Napközbeni lezárás lesz emellett a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00–18:00 óra között.
  • Félpályás lezárás pedig a XI. kerületben a Bártfai utcában 06:00–23:00 óra között.

Ingyenes koncert lesz a bazilikánál

Az adventi programsorozat részeként ma 17 órakor a Some PPL lép majd fel a bazilikánál lévő adventi vásárban. Az akusztikus duó Észak-Macedóniából származik, de Budapesten alakult, illetve itt is működik. A zenekar ismert pop- és rockslágerek egyedi feldolgozásait adja majd elő, céljuk pedig, hogy mosolyt és közös éneklést csaljanak elő a közönségből. Repertoárjukban saját dalaik is helyet kapnak majd.

A Nemzeti Színházban pedig jótékonysági koncert lesz

December 3-án 19 órakor, a fogyatékos emberek világnapján a Nemzeti Színházban Bogo Bogo kincsei – Zene korlátok nélkül címmel lesz jótékonysági koncert a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. A koncert bevételeit arra fordítják majd, hogy a legnehezebb sorsú, fogyatékossággal élő gyermekek megfelelő támogatást kaphassanak, képesek legyenek hozzájutni az egészségügyi ellátásokhoz, bekapcsolódni a társadalom életébe, adott esetben az oktatáson keresztül felzárkózni, és képessé válni akár munkavállalásra, önálló életvitelre is. Az esemény, illetve a gyűjtés további részletei itt olvashatók. 

 

