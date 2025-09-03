RETRO RÁDIÓ

Életmentő műtétje után komoly döntést hozott a magyar sportoló

Fazekas Róbert szerint meglehet a történelmi aranyérem a világbajnokságon. Az életmentő műtéten átesett sportoló első helyre várja Halász Bencét az atlétikai vb-n.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.09.03. 13:30
Fazekas Róbert atlétikai vb Halász Bence

Különleges izgalommal várja az atlétikai vb-t Fazekas Róbert, aki 2003-ban ezüstérmet nyert világbajnokságon. A diszkoszvető négy éve életmentő műtéten, szívátültetésen esett át. Azóta sem hagyott fel a sporttal, sőt... Az új szívével figyel az egészségére, legtöbbször kerékpáron látni őt.  A Metropolnak elmondta, tavaly összesen 5000 kilométert kerékpározott. Szombathelyről rendszeresen átkarikázik Ausztriába és vissza, sőt, naponta jár erősíteni.

fazekas életmentő műtét
Fazekas Róbert életmentő műtétje után is sportol Fotó: Szabó Miklós

Fazekasnak annak idején nem jött össze az első hely a vb-ken, most azonban történelmi aranyérmet vár a világbajnokságon. Szerinte a jelenkor legjobb magyar dobóatlétája, a kalapácsvető Halász Bence megszerezheti Tokióban a szabadtéri vb-k első magyar aranyát az atlétikában.

Különleges egyéniségnek tartja az olimpiai és Eb-második, világbajnoki bronzérmes Halászt.

Tulajdonképpen azon csodálkozom, hogy eddig nem szerzett világbajnoki címet, mert tehetsége erre predesztinálja. Ami a mi korosztályunknak nem sikerült annak idején, ő arra bőven rászolgál, tehát végre lehetne a magyar atlétikának szabadtéri világbajnoka. Sportolóként zseniális, emberileg úgyszintén, összességében egy allűrök nélkül fiatalember

 – mondta a Metropolnak az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Fazekas.

De hogy a kanadai olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg elleni, a vb-címért tippelt páros csatájuk milyen eredménnyel végződik, erre Fazekas sem tudja a választ. 

"Bence nemcsak hihetetlen izomzatával tűnik ki, de az idei, különlegesen eredményes dobótechnikájával is - emelte ki Fazekas, aki szerint nem az első dobás dönt majd kettejük között.

Katzbergben alighanem él a Gyulai István Memorialon Bencétől elszenvedett veresége, és az a tény, hogy 83.18 m-es dobással a világ idei legjobb eredménye Halászé. Esetleg az amerikai Rudy Winkler is hallathatja szavát, viszont a lengyel dobók idén valamit elrontottak, ezért nincs esélyük az aranyéremre

 – tette hozzá Fazekas Róbert. 

Halász Bence augusztusban Budapesten legyőzte Katzberget Fotó: Dömötör Csaba

Az atlétikai vb-t szeptember 13. és 21. között rendezik a japán fővárosban.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu