Életmentő műtétje után komoly döntést hozott a magyar sportoló

Különleges izgalommal várja az atlétikai vb-t Fazekas Róbert, aki 2003-ban ezüstérmet nyert világbajnokságon. A diszkoszvető négy éve életmentő műtéten, szívátültetésen esett át. Azóta sem hagyott fel a sporttal, sőt... Az új szívével figyel az egészségére, legtöbbször kerékpáron látni őt. A Metropolnak elmondta, tavaly összesen 5000 kilométert kerékpározott. Szombathelyről rendszeresen átkarikázik Ausztriába és vissza, sőt, naponta jár erősíteni.

Fazekas Róbert életmentő műtétje után is sportol Fotó: Szabó Miklós

Fazekasnak annak idején nem jött össze az első hely a vb-ken, most azonban történelmi aranyérmet vár a világbajnokságon. Szerinte a jelenkor legjobb magyar dobóatlétája, a kalapácsvető Halász Bence megszerezheti Tokióban a szabadtéri vb-k első magyar aranyát az atlétikában.

Különleges egyéniségnek tartja az olimpiai és Eb-második, világbajnoki bronzérmes Halászt.

Tulajdonképpen azon csodálkozom, hogy eddig nem szerzett világbajnoki címet, mert tehetsége erre predesztinálja. Ami a mi korosztályunknak nem sikerült annak idején, ő arra bőven rászolgál, tehát végre lehetne a magyar atlétikának szabadtéri világbajnoka. Sportolóként zseniális, emberileg úgyszintén, összességében egy allűrök nélkül fiatalember

– mondta a Metropolnak az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Fazekas.

De hogy a kanadai olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg elleni, a vb-címért tippelt páros csatájuk milyen eredménnyel végződik, erre Fazekas sem tudja a választ.

"Bence nemcsak hihetetlen izomzatával tűnik ki, de az idei, különlegesen eredményes dobótechnikájával is - emelte ki Fazekas, aki szerint nem az első dobás dönt majd kettejük között.

Katzbergben alighanem él a Gyulai István Memorialon Bencétől elszenvedett veresége, és az a tény, hogy 83.18 m-es dobással a világ idei legjobb eredménye Halászé. Esetleg az amerikai Rudy Winkler is hallathatja szavát, viszont a lengyel dobók idén valamit elrontottak, ezért nincs esélyük az aranyéremre

– tette hozzá Fazekas Róbert.

Halász Bence augusztusban Budapesten legyőzte Katzberget Fotó: Dömötör Csaba

Az atlétikai vb-t szeptember 13. és 21. között rendezik a japán fővárosban.