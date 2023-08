Budapest büszkesége az atlétikai vb, szégyene a gyomtenger

Különleges alkalom, hogy Magyarország fővárosa adhat otthont az atlétikai világbajnokságnak. Ráadásul ez jelentős bevételi forrás is. Tele van a város vendégekkel, akik több éjszakát is itt töltenek, itt költik a pénzüket. Megérdemelnék, hogy Budapest a legszebb arcát mutassa - ehhez képest a stadionhoz vezető úton néhol ember magasságú gyom csúfoskodik, ezt látja, aki Ferihegyről az atlétikai stadion vagy a belváros felé igyekszik.

Az atlétikai stadion területe rendben van - na de a környéke, ami a fővároshoz tartozik? Fotó: MK

Budapest Európa egyik legszebb fővárosa. A házigazda is alaposan kitakarít, amikor vendégeket vár, Budapest vezetésének is ezt kellett volna tennie. Ehelyett mit lát a vendég, már érkezéstől kezdve és végig az úton, amíg az atlétikai stadionig eljut? A ferihegyi repülőtérről csak egyetlen út vezet be Budapestre, azon pedig a sportrendezvényre érkezők megcsodálhatják azokat a gyomokat, amiket Karácsony Gergely főpolgármester nem takaríttatott el. Csődbe vitte a fővárost felelőtlen gazdálkodással, és most ezt használja ürügynek.

Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, már jó ideje méretes gyomok szegélyezik Budapest több főbb pontját, így a vidéken élőknek és a külföldieknek valóságos gaztengeren kell átverekedniük magukat, azért hogy részesei lehessenek a sportrendezvénynek. A rendezők 200 országból több mint 2500 versenyzőt várnak. Vannak olyanok, akik már jártak Magyarországon, de sokan először érkeztek ide. Őket alighanem meglepi az embernagyságú gaz és parlagfűerdő, ami mellett elhaladnak.

Ferihegytől, egészen az atlétikai VB helyszínéig mindent beborít a gaz, elszáradt kórók lógnak rá az útra. De méteres elszáradt gyommal van tele az Üllői út is. Sok helyen pedig kész szeméttelep van a gyomtenger között a Kvassay úton. Az atlétikai VB-t hirdető tábla környékét is elszáradt gaztenger borítja a soroksári úton, mint ahogyan az atlétikai VB-helyszínét is.